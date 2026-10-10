比利時反緊縮政策示威爆衝突　警方出動水炮車及催淚彈驅散｜有片

比利時首都布魯塞爾10月9日有數萬民眾示威反對政府財政緊縮政策，部份地區爆發警民衝突。外媒引述目擊者稱，有蒙面、身穿黑衣的示威者向警察投擲石頭及其他物品，警方則出動水炮車及催淚彈作出驅散。



路透社及歐洲新聞台（Euronews）報道，比利時工會9日組織一場示威活動，反對政府的緊縮計劃。警方指，主要的工會集會和平進行，但一些「滋事分子」在​​遊行前後製造嚴重事端。

外媒引述目擊者稱，至少有數十名黑衣蒙面示威者在布魯塞爾中央火車站向警察投擲石塊、煙火炮竹等物品，並在多處地點縱火，包括焚燒了一堆單車和電動滑板車。

警方表示，防暴警察以催淚彈、水炮車驅散了鬧事的示威者，並強調「製造公共秩序問題的人」與集會無關。

報道指，當日布魯塞爾也有部份受法國學生示威啟發的民眾上街抗議，有人舉起「教育是權利，不是特權」等標語牌。此前，相關學生示威者與警方在列日市（Liège）發生持續近一週衝突，當局隨後禁止了公共集會，並逮捕逾200人。