有電腦科學專家擔憂，人工智能（AI）公司將掌握破解支撐銀行及政府機構的數據加密技術，該些「重磅」發現可能會顛覆銀行或政府機構安全體系的基石。



理論電腦科學家阿倫森（Scott Aaronson）向《衛報》（The Guardian）表示，有「確鑿的傳聞」顯示人工智能模型在困擾學界數十年的全球秘密資訊編碼數學難題上取得突破，這些難題正與全球加密技術相關。

專家擔憂黑客或能更輕鬆地解密全球秘密通訊，例如銀行交易、外交電報和私人電子郵件等。如果這種情況發生，間諜機構、政府、銀行和私人公司可能被迫迅速更新其通訊基礎方式，否則將面臨極其敏感的資訊被廣泛泄露的風險。

數學家索托伊（Marcus du Sautoy）在接受BBC電台訪問時指，數學家們不知道這些發現的更廣泛影響是甚麼，以及這對加密技術亦意味著甚麼。

有電腦科學教授表示，銀行及政府機構需要保持靈活應變的能力，以迅速調整網絡安全。（Reuters）

過去幾年，各國政府、銀行和情報機構一直在為強大的解密技術可能帶來的威脅做準備。衛報指這是因為量子電腦一旦研發成功，就能破解支撐許多加密形式的、沿用幾十年的演算法。但量子電腦要做到這一點，還需要數年時間，倫敦大學學院電腦科學教授默多克（Steven Murdoch）表示，許多政府和科技公司正在努力開發更高標準的加密技術，但他們的進度很緩慢。

薩里大學（University of Surrey）電腦科學教授伍德沃德（Alan Woodward）表示，依賴加密技術的大型銀行及政府機構「必須保持靈活應變的能力」，他指能夠迅速應變調整的機構將能保持安全，相反那些反應遲緩的，恐怕就會措手不及，陷入險境。

阿倫森表示，人工智能公司尚未就加密方面的發現發布任何具體聲明，但「所有知情人士都認為」這些發現早已存在，並表示人們需要做好準備，迎接一些突如其來的突破，指這會成為一種趨勢。