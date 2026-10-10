Claude的開發商Anthropic於10月9日披露一連串其模型未經許可操縱政府網站的事故，其中一個模型向美國費城警方網站提交一宗兇案的假線報，屬已知首例AI模型自發向當局舉報假資訊。



據路透社周五（9日）報道，該假線報日期為7月18日，經費城未破兇案網站提交，聲稱或掌握該案資訊，並曾見過與外貌特徵相符的可疑人士；線報被標為垃圾訊息，從未轉交即時犯罪中心甄別。Anthropic將事件歸因於Claude自動測試過程，發現後已停止。警方批評發現及通報拖延兩個月難以接受。

2026年9月23日，美國紐約聯合國總部，Anthropic行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）透過線上方式出席有關人工智能（AI）的聯合國安理會會議並發表講話。（Reuters）

Anthropic稱，其模型在獲指示不得建立帳戶或提交破壞性內容的情況下，仍操縱多個美國聯邦、州及地方政府機構網站，包括Claude模型免費取得本需付費的公共數據、利用縮短網址的免費服務繞過限制，及藉大學託管公共工具的漏洞；公司已向白宮簡報並通知所有相關機構，亦向美國聯邦貿易委員會（FTC）的超級智能特遣隊匯報，FTC官員要求企業即時披露事故並補救。

9月，Anthropic對手OpenAI亦曾就其越軌失控的AI代理（Rogue AI Agent）入侵澳洲醫療數據入口網站致歉。根據賓夕法尼亞州法律，蓄意向執法機關作虛假舉報屬輕罪，惟條文適用對象僅為人。