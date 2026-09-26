中美成果清單比較：僅美方提及煤炭稀土　超級智能抑或人工智能？

中國國家主席習近平結束為期3天的國事訪問美國行程後，中美未有發布聯合聲明，而是各公布一份成果清單，兩方均談到同意構建尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係，清單涵蓋貿易、伊朗、禁毒、人工智能等議題，但同時也有一些差異，例如美方清單有提到中國將從美國進口至少1000萬噸煤炭，也有提到稀土，在中方清單則未有談到，兩方對使用「人工智能」抑或「超級智能」一詞也有分別。



在習近平9月25日結束訪美行程後，白宮發布「事實清單」講述與中方達成的成果，中國之後也公布「8點成果共識」清單，整體來說兩份清單有很多內容重疊，未有明顯內容矛盾，但各有一些對方未提及的內容。

台灣議題：均未提及

兩份清單均未有提及台灣。在「習特會」前夕，台灣議題一直備受關注，最終中美兩方的清單均未有提及。

中美關係：構建公平對等戰略穩定關係

兩份清單均有談到公平、對等字眼，都提到兩國同意構建基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係。

中美清單都有談到雙方同意相互支持對方辦好亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議和二十國集團（G20）領導人峰會，兩國元首有意出席對方主辦的會議。

兩方均有談到兩國元首憶及在二戰期間，中國和美國作為盟友並肩作戰贏得戰爭勝利。

2026年9月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，右一）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump，右二）在白宮與中國國家主席習近平（左一）及夫人彭麗媛（左二）舉行茶敘。（Reuters）

伊朗議題：中美均指不得對國際水道徵通行費

在有關伊朗方面，中方清單指「兩國元首同意伊朗應履行不發展核武器的承諾，任何國家或機構都不得對國際水道徵收通行費。」

美方則指「雙方一致認為，伊朗絕不能擁有核武器，也不能允許任何國家或機構對國際水道徵收通行費。」

圖為2026年9月24日，特朗普在白宮舉行國宴時，向習近平贈送白頭鷹禮物。（Reuters）

貿易議題：均提到300億美元對等降稅安排 僅美方提到煤炭、稀土

在貿易方面，中美清單都有提及設立貿易理事會或投資委員會、300億美元對等降稅安排等，美方清單再明確談到哪些產品列入範圍，即對美國出口產品而言，包括農產品、魚類和海鮮、原木和木製品、化妝品及醫療器械，對美國進口產品而言，包括小型家電、玩具、節日裝飾品和兒童安全座椅等消費品。

美方清單指隨著特朗普總統重振美國煤炭產業，中國將於2027年和2028年分別從美國進口至少1000萬噸煤炭，又指美國和中國繼續針對美國在稀土和其他關鍵礦產相關供應鏈短缺方面的關切開展工作，目標是確保出貨量回到適當水平，中方清單則沒有提及。

2026年9月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，右二）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump，右一）在白宮歡迎到訪的中國國家主席習近平（左二）與夫人彭麗媛（左一）。（Reuters）

安全議題：中方指會簽加強危機溝通備忘錄

中方清單額外指出「中美兩軍同意盡快簽署加強危機溝通與預防的諒解備忘錄」，並稱會繼續合作搜尋在華美軍失蹤人員遺骸，此在美方清單未有講述。

人工智能議題：「超級智能」抑或「人工智能」？

雙方都提到同意建立中美人工智能對話，下次對話將於11月舉行，並會建立溝通渠道。

較惹人注目的是，美方清單指兩國領導人同意使用「超級智能」（super intelligence）一詞而非「人工智能」（artificial intelligence）來指該新興技術。特朗普近來也多次指要使用「超級智能」一詞，指是更準確的術語。

但在中方清單中，是使用「人工智能」而非「超級智能」一詞，也指是兩國同意建立中美「人工智能對話」，美方則指是「超級智能對話」。