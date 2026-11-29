美國加州南部外海發生5級地震，洛杉磯地區震感明顯，機場部分玻璃窗被震碎，一架即將着陸的客機緊急中止降落。



法媒報道，美國地質調查局（USGS）說，地震發生於周六（11月28日），震央位於洛杉磯附近的曼哈頓海灘市（Manhattan Beach）外海，隨後發生多次餘震。

圖為2026年11月28日，加州南部發生5級地震後，洛杉磯國際機場客運大樓內有玻璃碎裂。（X/@ScopeReport_ 截圖）

地震導致汽車警報器響起，洛杉磯國際機場部分玻璃窗破裂，一座煉油廠也因啟動自動安全防護程序而冒出滾滾濃煙。目前尚無人員受傷或重大損失的報告。

加州州長辦公室緊急服務處在Facebook發文說，正積極與地方官員合作，評估地震造成的影響，並提醒民眾做好應對餘震的準備。

根據當地拍攝的片段，地震發生時，達美航空（Delta Air Lines）一架客機即將在洛杉磯國際機場着陸，但由於擔心跑道可能出現裂縫，機組人員接獲指示中止降落。

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）接受霍士新聞（Fox News）訪問時說：「這麼做絕對正確，因為在檢查跑道之前，怎麼知道跑道是否受損？」

機場一個客運大樓的部分玻璃窗被震碎，隨後發生的餘震也導致一塊天花板脫落。

地震發生後，雪佛龍公司（Chevron）位於南加州的一座煉油廠啟動安全燃燒程序，以防止系統出現潛在危險。公司強調，廠區不時冒出的火焰和濃煙均在控制範圍內，不會對周邊社區構成安全威脅。

圖為2026年11月28日，洛杉磯附近外海發生5級地震後，雪佛龍位於南加州的一座煉油廠啟動安全燃燒程序。（Reuters）

洛杉磯消防局在地震發生後啟動地震應急機制，調動超過100個消防站的人員，從陸地、空中和海上檢查轄區內的關鍵基礎設施。

消防局完成檢查後說，洛杉磯市內未發現重大基礎設施損壞或人員受傷的情況。

本文獲《聯合早報》授權轉載

