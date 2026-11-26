受「超級厄爾尼諾現象」（Super El Nino）影響，加州沿海於當地時間周三（25日）出現破紀錄天文大潮（King Tides），海水湧入附近社區，導致道路及商舖水浸。在帕西菲卡市（Pacifica），有標誌性的碼頭建築遭到巨浪沖毀。美媒報道的一條影片顯示，一名男子在巨浪當前仍不避險，走向岸邊長椅坐下，任由浪濤撲身，驚險影片引來網民熱議。



受「超級厄爾尼諾現象」（Super El Nino）影響，加州沿海2026年11月25日出現破紀錄天文大潮，海水湧入附近社區，導致道路及商舖水浸。（Reuters）

這段影片拍攝於海岸邊，隻身男子在巨浪來襲之際，走向岸邊長椅上坐下，然後任由洶湧浪濤迎背面撲打，驚險畫面讓人看得捏一把冷汗。

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滔天白浪瞬間吞沒男子身後的堤岸，強大的衝擊力直逼坐於原位的他，對比強烈，視覺衝擊感十足。

影片流出後引發大量網民熱議，不少人對男子的舉動提出批評，認為大浪威力難以預測，此舉不僅將自身性命置於險境，一旦發生意外，更會耗費大量公共救援資源，同時擔心片段爆紅後，會吸引其他人跟風模仿，釀成悲劇；也有少部份網民表示，單純覺得畫面震撼，呼籲大眾千萬不要效仿。

英國《衛報》（The Guardian）引述美國國家氣象局（NWS）指，洛杉磯（Los Angeles）及聖塔芭芭拉（Santa Barbara）周三的潮汐水位分別錄得2.4米至2.5米高（約8至8.2呎），同時沿岸更掀起高達6至9米（20至30呎）的巨浪，追平及打破了當地的最高紀錄。位於聖地牙哥（San Diego）以北的拉霍亞（La Jolla）潮位錄得約2.5米（8.11呎）新高紀錄。

同時在北加州，位於三藩市以南的蒙特雷（Monterey），潮汐水位亦達到2.4米的歷史新高，基於安全考慮，當地的所有海灘已經關閉，預計將持續至當地時間周五（27日），聖塔克魯茲縣（Santa Cruz County）同樣宣布關閉海灘。

另外《三藩市紀事報》（San Francisco Chronicle）指，巨浪衝擊位於帕西菲卡一個標誌性碼頭，碼頭末端遭到沖毀，而當時海浪威力是11月正常水平的12倍以上，導致碼頭倒塌。報道指，這個碼頭入口處原本設有一間備受歡迎的咖啡館（Chit Chat Cafe），但因碼頭地基嚴重受損，該咖啡館早於今年6月已被拆除，碼頭亦自當時起全面封閉。

針對周三的災情，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）在三藩市表示，這只是未來將面臨情況的預演，除了我們於當下狀況做出應對外，更必須深入探討問題核心，尋求長久且根本的解決方案。

加州於本周面臨洪水風險，部分因素與今年「厄爾尼諾現象」，以及沿着加州海岸北上的巨大開爾文波（Kelvin wave）所帶來的持續影響有關。同時今年太平洋沿岸亦受到天文大潮（king tide）影響，有專家警告若強勁的冬季風暴恰好在「天文大潮」水位最高峰時襲擊沿海地區，極可能引發最危險的洪患。