美國著名搖滾樂隊The Beach Boys創辦人兼主音Mike Love 11月28日在洛杉磯家中離世，終年85歲。



天空新聞（Sky News）報道，Mike Love的公關Katie Altman公布對方逝世消息，指他在家人的陪伴下於28日晚上離世。聲明形容Mike Love是美國文化的象徵，其歌唱天份及對世世代代音樂家的啟發將永記大家心中。他們頌揚Mike對美國音樂的卓越貢獻，以及對方為摯愛的樂迷演出時所感受到的喜悅。

聲明沒提及Mike的死因，不過美國著名娛樂網站TMZ引述知情人士透露，Mike曾在2025年確診新冠肺炎，之後就一直受到後遺症困擾。他曾在今年取消多場巡唱。

美國著名搖滾樂隊The Beach Boys曾在2016年來港，於伊館舉行演唱會，唱盡三十首名曲。（《香港01》圖片）

Mike Love 1941年出生於洛杉磯，是家中6兄弟姊妹的長子。其母親Emily Wilson喜歡唱歌和彈琴，並鼓勵兒女接觸音樂，而Mike因此由母親身上繼承對音樂的熱愛，並在1961年與Brian、Carl及Dennis Wilson兄弟，以及童年好友Al Jardine創立The Beach Boys。

他獨樹一幟的嗓音，再加上為樂隊創作《Good Vibrations》、《California Girls》，以及為《Fun, Fun, Fun》、《I Get Around》填詞，為 1960 年代象徵歡樂與無盡夏日的「美國夢」下了定義。

Mike Love曾率領The Beach Boys來港表演。（《香港01》圖片）

成員Dennis及Carl分別於1983及1998年離世，樂隊仍繼續在世界各地表演，包括在2016年來港，與香港管弦樂團合作演出。