男星Tom Skerritt離世享年93歲　曾參演《壯志凌雲》及《異形》

荷里活知名男星湯·史基列（Tom Skerritt）10月21日（周三）離世，享年93歲。史基列曾主演科幻經典《異形》(Alien，1979年）、喜劇《風流軍醫俏護士》（M*A*S*H，1970年）和劇情片《壯志凌雲》（Top Gun，1986年）。



據路透社報道，生於底特律的史基列，他的演藝生涯橫跨超過60年。他的家人在聲明中表示，史基列於21日（周三）因自然原因去世。

史基列的家人表示：「世人皆知史基列憑藉其卓越的演藝生涯聞名，而我們則因他的幽默、好奇心、智慧、慷慨以及他帶給我們生活的愛而認識他。他深切關注想像力、創造力、敘事、服務、退伍軍人、自然世界，以及協助他人找到並表達自己的聲音。」

史基列以其英俊的外表和能夠駕馭各種類型角色的能力而聞名，他在電影和電視中擔任主角和配角，貢獻許多令人難忘的演出。

史基列在荷里活嶄露頭角是1970年的朝鮮戰爭黑色喜劇《風流軍醫俏護士》中飾演一位桀驁不馴的美國陸軍外科醫生。史基列飾演一名美國南方人，在流動陸軍外科醫院與醫生們一起為受傷的士兵縫合傷口。

這部電影的流行恰逢美國民眾對越戰感到不安之際，並榮獲五項奧斯卡提名。

在導演列尼史葛（Ridley Scott）1979年執導的科幻恐怖片《異形》中，史基列飾演達拉斯（Dallas），一艘命運多舛的太空船的船長。太空船上的船員遭遇一種外形超現實、性情惡劣的致命寄生外星生物。在影片著名的血腥「破胸而出」場景中，史基列飾演的角色就坐在尊·赫（John Hurt）旁邊，一隻幼年異形猛地從尊·赫飾演的角色的軀幹中破體而出。

《異形》是一部影響深遠的傑作，其群星雲集的演員陣容還包括薛歌妮·韋花（Sigourney Weaver），並獲得兩項奧斯卡提名。

史基列其後在《壯志凌雲》中飾演湯告魯斯（Tom Cruise）的海軍教官麥克·「毒蛇」·麥卡夫中校（CDR Mike Viper Metcalf），同樣讓人留下深刻印象。

史基列於1933年8月25日生於底特律，在成為演員之前曾在美國空軍服役，1962年與年輕的羅拔烈福 （Robert Redford）共同出演電影《獵戰》（War Hunt），這是他參演的首部電影。他育有五個孩子，曾有過三段婚姻。