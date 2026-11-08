美97歲老翁派對熱舞！唱完生日歌安詳離世　曝長壽秘訣不喝廉價酒

在人生最後一刻，依然活得瀟灑又熱烈！美國洛杉磯一位高齡97歲的老翁維托（Vito），在自己的生日派對上與親友狂歡、隨音樂翩翩起舞後，於眾人的祝福聲中安詳離世，為他精彩的一生劃下符合他風格的戲劇性句點。



傳奇謝幕 97歲老翁生日派對後安詳離世

綜合《紐約郵報》等外媒報道，這段充滿愛與傳奇色彩的故事，由他的24歲鄰居兼烘焙師伊登·瑪莉諾夫（Eden Malinoff）分享在TikTok上。伊登在洛杉磯經營名為「Baked」的手工餅乾與蛋糕店，她在影片中感性寫下：「願這位絕對的傳奇安息。」影片曝光後迅速爆紅，吸引了逾950萬次點閱。

美國洛杉磯高齡97歲的老翁維托（Vito）。（TikTok@BakedSocal）

97歲的維托隨音樂跳舞：

踏著《Stayin' Alive》舞步 狂歡嗨翻全場

伊登在影片中回憶：「這週是維托的97歲生日，非常符合『維托風格』的是，他決定辦一場狂歡生日派對來好好慶祝一番！」影片記錄了派對上的溫馨時刻，只見歲數已高達97歲的維托依然精神抖擻，跟著比吉斯合唱團（Bee Gees）的經典名曲《Stayin' Alive》（活下去）開心拍手、隨音樂踩著舞步。

長壽祕訣：「絕不喝劣質酒！」 烘焙師量身訂製紅酒蛋糕

為了這場特別的盛會，伊登特別為他量身打造了一款「紅酒朱古力蛋糕」。伊登笑著透露，這款蛋糕的靈感來自於她曾請教維托長壽的祕訣，當時維托告訴她：

長壽的秘訣，就是絕對不要喝廉價的酒！

生日歌聲中瀟灑落幕 完美詮釋「活出自我」

然而，這場熱鬧的派對卻迎來了意想不到的結局。據了解，就在大家剛為維托唱完《生日快樂歌》後不久，維托便安詳地離世了。雖然沒有透露更多細節，但這場特殊的告別讓親友們在震驚之餘，也深深感受到他的隨性與灑脫。

如果說我從維托身上學到了甚麼，那就是永遠不要讓年齡限制了你。

伊登在留言區補充道。她表示，維托一定不希望大家為他的離開而傷心，因為他的一生都活得極其充實且毫無保留。「雖然那一夜的結局出乎大家意料，維托以一種相當戲劇性的方式離場，但如果讓他自己選擇告別世界的方式，我相信他一定會選擇這樣離開。」

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