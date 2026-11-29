日本政府27日就選定「副首都」計劃公布時間表，擬於明年秋選定多個道府縣作為候選，以便東京發生大規模災害時代替首都功能，預定於2028年春季開始實施。



據日本放送協會（NHK）和共同社報道，當局將於明年6月開始接受各道府縣申請，並於10至11月期間，指定多個道府縣為「副首都」，被指定的道府縣從2028年4月左右開始履行「副首都」職能。

圖為大阪著名象徵通天閣，與道頓堀的格力高看板和食倒太郎齊名。（大阪觀光局）

根據構想，副首都將作為「多極分散型經濟圈的核心」，承擔支撐日本整體經濟增長的職責。獲選道府縣可享有規管改革和稅制措施，先行引進創新技術和企業總部，推動結合地方特色的增長策略。

6縣力爭當選 大阪、北海道、愛知、福岡有望

《讀賣新聞》報道，副首都將需要滿足人口和經濟規模等指定要件，包括道府縣GDP佔全國2.1%以上，需包含全國總人口佔比1.2%以上的市町村，並排除首都地震緊急響應地區。目前只有大阪、北海道、愛知、福岡4個道府縣達標。

該報8月和9月調查顯示，北海道、愛知縣、大阪府、福岡縣、廣島縣和群馬縣6個縣均以成為副首都為目標。