據日本《週刊文春》28日報道，日本首相高市早苗擔任代表的自民黨支部曾接受同一家建築企業旗下4家公司總額達3000萬日圓（約合147萬港元）的政治獻金，涉嫌以接受分散捐款的方式規避日本《政治資金規正法》。



報道稱，根據高市早苗擔任代表的「自民黨奈良縣第2選舉區支部」2025年政治資金收支報告書，2025年11月21日，即高市就任首相約一個月後，該支部分別收到大阪市內的不動產公司A和建築公司B各750萬日圓（約合36.75萬港元）的政治獻金。11月25日，又收到大阪府枚方市不動產公司C和大阪市酒店營運公司D各750萬日圓（約合36.75萬港元）的政治獻金。

《週刊文春》調查發現，這4家公司均隸屬於大阪府同一家建築集團。

日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）接受簗和生（Kazuo Yana）的辭職請求，並解釋有必要對重要課題一項項地拿出答案。（Reuters）

報道引述日本神戶學院大學教授上脇博之稱，日本《政治資金規正法》根據企業註冊資本設定政治獻金上限，旨在防止特定企業或團體對政治施加過度影響，接受同一企業旗下多家公司的大額政治獻金違反法律宗旨，並建議加強規管。

《週刊文春》稱，已就相關問題向高市事務所發出書面問詢，但尚未收到答覆。

高市早苗此前多次因政治資金問題受到質疑。2025年12月和2026年6月，其所屬自民黨支部和她個人分別因涉嫌違規收受企業政治獻金和涉嫌虛假記錄政治資金收支報告而遭檢舉。