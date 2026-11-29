澳洲墨爾本Marvel Stadium於11月28日晚Harry Styles演唱會結束後發生墮樓事件，一名30多歲女粉絲從二樓看台欄杆失足墮下，上下半身多處受傷，送院後情況穩定。



7NEWS報道，事發約晚上11時，女事主與兩名女友人坐在二樓欄杆拍照，疑失去平衡向前墮下，跌落下方一排空座位。維多利亞救護部門稱，高級生命支援救護員在現場評估及治療一人，女事主由救護車送往The Alfred醫院。

目擊者稱，事發前已有人高喊叫她們下來。Bianca Vicino說：「我記得樓下人群尖叫，有人目睹後幾乎嘔吐和暈倒。」另一目擊者Adele Dyson表示，當時與十餘歲女兒在地面層準備離場，見到幾名女子在欄杆自拍，未幾女事主墮下，「這是精彩演唱會的可怕結局」。

事件發生在Harry Styles四場墨爾本演出中的第二場，場館滿座；前一晚他曾中止開場表演協助不適粉絲。他將於周三及周五在同一場館再演出，之後轉往悉尼Accor Stadium。警方調查仍在進行。