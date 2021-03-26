王毅到訪土耳其　當地維吾爾人舉行示威抗議

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-26 00:25

中國外長王毅3月25日從沙特阿拉伯轉抵土耳其訪問，在首都安卡拉（Ankara）及最大城市伊斯坦布爾（Istanbul）有大批維吾爾人舉行示威，抗議對方到訪，並要求土耳其政府就新疆人權問題表達強硬立場。

王毅在安卡拉分別與土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）及總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）舉行會談，而在當地的中國大使館外就有大批維吾爾人、反對派國會議員及學者聚集，呼籲土耳其不應為了經濟利益而背棄新疆的維吾爾人。

中國外長王毅3月25日訪問土耳其，首都安卡拉的中國大使館外有大批國會議員及維吾爾人舉行示威，要求土耳其政府就新疆問題展示強硬立場。（AP）

恰武什奧盧之後在Twitter發文談及與王毅會面內容，指雙方討論經濟合作的可能，並同意就應對新型冠狀病毒（COVID-19）及疫苗供應加強合作。他亦提及就維吾爾族土耳其人的情況表達意見。

土耳其總統埃爾多安3月25日接見到訪的中國外長王毅。（AP）

土耳其日前與科興達成協議，再採購100萬劑疫苗。有維吾爾人憂慮，北京方面可能以此作為誘因，令安卡拉方面確認與中國的引渡協議。不過兩國政府都否認引渡協議是針對維吾爾人。