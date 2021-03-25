拜登25日將召開上台後首場記者會　4大問題引人關注

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-03-25 21:43

美國總統拜登3月25日將召開上台後的首場記者會，對於拜登而言，這場記者會是一場考驗，其中4個問題備受外界關注。

美東時間3月25日下午1時15分，拜登將在白宮舉行其就任美國總統後的首場新聞發布會。這場新聞發布會在拜登政府上台兩個多月後進行，這一拖延令媒體界感到驚訝。

美國前總統特朗普（Donald Trump）上任27天後舉行新聞發佈會，奧巴馬（Barack Obama）則在上任20天就舉行，此外，小布殊（George W. Bush）上任33天後在正式場合回答記者問題。

美國《紐約郵報》3月25日報道稱，拜登是過去一個世紀以來，上台後召開正式記者會最晚的美國總統。

拜登3月11日發表全國講話，談新冠肺炎問題（點擊圖集瀏覽）：

美國有線電視新聞網（CNN）3月25日報道稱，25日的記者會非常具有挑戰性，記者會提問和再提問。拜登可能會選擇在開幕發言中發表聲明，並希望這被媒體廣泛報道。白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）將為他提供一份提問者名單。按照慣例，他會花幾個小時和他的團隊一起準備。

報道指出，儘管他的準備工作可能很嚴格，但拜登和他的團隊只能猜測這些問題的性質，其中許多問題將受到過去一周甚至是他上台前幾個小時發生的事件的影響。有些問題可能會帶來意想不到的結果。

CNN最後指出，3月25日對這位剛上任的總統來説將是一個有趣的考驗。

《今日美國報》3月25日則列出了拜登最後可能被問到的4個問題。第一，槍支管控法案。上周，佐治亞州和科羅拉多州發生兩宗致命的大規模槍擊事件，美國再次就槍支管制立法展開了長期以來的激烈辯論。拜登表示支持眾議院通過的立法，他可能會被問及白宮是否正在考慮提出新的政策。

第二，邊境的移民兒童。在他的新聞發佈會上，拜登政府面臨的另一個早期挑戰是進入美國南部邊境的移民數量問題。拜登政府曾表示，美國南部邊境已經「關閉」，但拒絕稱這是一場「危機」。

第三，基礎設施計劃。隨着1.9萬億美元的新冠肺炎（COVID-19）救助計劃的通過，預計拜登很快將公布另一項強有力的基礎設施計劃。不過，基礎設施計劃可能會遭到共和黨人的抵制，因為民主黨可能會把重點放在預防氣候變化等問題上。

第四，新冠肺炎大流行的狀況。拜登可能會被問及有關疫苗在一些州推廣遇到障礙的報道，以及在一些地方登記接種疫苗的程序使美國老年人或殘疾人難以預約接種的報道。