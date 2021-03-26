王毅出訪中東六國　重點議題除了抗疫外還有什麼？｜新聞背後

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-26 18:02

中國外交部長王毅3月24日起出訪中東六國，包括沙特阿拉伯、土耳其、伊朗等區內重要國家，美國媒體3月25日評論指，王毅此行突顯中東地區對中國愈加重要，這次旅程的重要議題包括抗疫、貿易合作、一帶一路及伊朗核協議等。

王毅在3月24日至3月30日出訪中東，包括正式訪問沙特阿拉伯、土耳其、伊朗、阿聯酋及巴林，另外對阿曼展開工作訪問。中國外交部除了提到「加強抗疫和發展合作」，也指王毅將同對方深入進行戰略溝通，就地區事務，特別是熱點問題同對方交換意見等。例如王毅在首站沙特阿拉伯接受媒體訪問期間，便提出實現中東安全穩定的五點倡議。

土耳其總統埃爾多安3月25日接見到訪的中國外長王毅。（AP）

石油之外的合作

王毅的中東之旅有哪些「熱點問題」？美國媒體《外交家》（The Diplomat）主編蒂耶齊（Shannon Tiezzi）3月24日便刊出文章指，歷史上中國與中東之間的利益幾乎就只是能源、石油，2019年中國的十大石油進口國中，有六個國家來自中東，到了近年，中國跟中東國家的聯繫大幅擴展，在能源方面增加了再生能源、天然氣等，在其他領域，又有金融合作與疫苗外交。

貿易協定談判

在金融合作方面，北京政府便正推動與海灣阿拉伯國家合作委員會（Gulf Cooperation Council，簡稱海合會）之間的自由貿易協議。3月24日，王毅在沙特阿拉伯利雅得會見海合會秘書長納伊夫（Nayef bin Falah Al-Hajraf）時，指出希望雙方早日完成中海自貿協定談判。

圖為3月24日中國外長王毅與海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長納伊夫在沙特阿拉伯首都利雅得會面。（中國外交部圖片）

此外文章也提到，六個國家都是與中國簽訂一帶一路協議，中國外交部之前在3月23日也表明，王毅中東之旅的任務包括推進高質量共建「一帶一路」。在此行前的3月初，王毅也表明要共同籌備好中阿峰會（China-Arab summit）。

伊朗核協議

王毅這次中東之旅的其中一站是伊朗，伊朗核協議也是焦點議題之一。隨着美國在2018年退出伊朗核協議，中方一直要求美方重返協議、解除對伊朗制裁，然後在此基礎上讓伊朗完全恢復履行在核議題上的承諾，如今中方與伊朗對協議未來發展的表態將備受關注。

中國外長王毅3月25日訪問土耳其時，首都安卡拉的中國大使館外有大批國會議員及維吾爾人舉行示威，要求土耳其政府就新疆問題展示強硬立場。（AP）

蒂耶齊的文章並認為，中國與中東國家政府還正在人權議題上尋找「共同的目標」，以應對來自美國拜登政府的反對聲音。