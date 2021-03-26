王毅提出實現中東安全穩定5點倡議

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-03-26 17:07

中國國務委員兼外長王毅3月24日在沙特阿拉伯利雅得（Riyadh）接受當地媒體訪問時，提及中國對實現中東安全穩定的5項倡議，包括倡導互相尊重、堅持公平正義、實現核不擴散、共建集體安全以及加快發展合作。

王毅表示，中東由亂向治的根本出路，在於擺脫大國地緣爭奪，以獨立自主精神，探索具有中東特色的發展道路。他說，中東不穩，天下難安，國際社會既不能越俎代庖，也不能袖手旁觀。

王毅指出，在堅持公平正義方面，於中東實現公平正義，最突出的標誌就是解決好巴勒斯坦問題，推進好「兩國方案」。

圖為3月24日中國外長王毅和沙特阿拉伯王儲穆罕默德在利雅得會面。（Reuters）

他說，中方願在2021年5月擔任聯合國安理會輪值主席期間，推動安理會全面審議巴勒斯坦問題，再次確認「兩國方案」。中方會繼續邀請以色列和巴勒斯坦和平人士來華展開對話，也歡迎以巴雙方談判代表在華舉行直接談判。

王毅指出，在實現核不擴散方面，各方應當根據伊朗核問題發展演變至今的是非曲直，以實際行動相向而行，討論制定美伊恢復履行《聯合全面行動計劃》（JCPOA，簡稱伊朗核協議）的路線圖和時間表。

他說，當務之急是，美國應採取實質舉措緩解對伊單邊制裁以及對第三方的「長臂管轄」，伊朗則應對等恢復履行核領域承諾，實現「早期收穫」。

王毅在共建集體安全方面提出，應推動海灣地區國家平等對話協商，相互理解照顧，改善彼此關係。

他說，中國提議在華舉辦海灣地區安全多邊對話會議，從保障石油設施和航道安全等議題入手，探討構建中東信任機制，逐步打造共同、綜合、合作、可持續的中東安全架構。