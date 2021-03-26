中國制裁英國9人和4個實體　藍韜文及鄭偉祺等回應

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-03-26 17:30

英國日前就新疆人權問題對中國實施了制裁，中國3月26日反擊。英國一些部長及議員3月26日也通過不同平台回應。

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）3月26日發聲明，譴責中國企圖掩蓋那些在該國本土以及海外發生的侵犯人權行為、包括企圖讓英國會議員及同儕噤聲。

We condemn China』s attempt to silence those highlighting human rights abuses, at home and abroad, including UK MPs and peers. My statement👇 https://t.co/exP4t3b72w — Dominic Raab (@DominicRaab) March 26, 2021

藍韜文在聲明中説，當英國加入國際社會制裁侵犯人權的行為時，中國政府制裁其批評者。如果北京想要駁斥新疆出現侵犯人權行為的指控並得到外界的信任，它就應該完全准許聯合國人權事務高級專員獲准進入該地區，以核實真相。

藍韜文還在自己的推特（Twitter）賬號上轉發了被制裁的英國議員的言論。

英國房屋大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）3月25日在接受英媒採訪時也説，中國制裁英國議會議員的做法是完全錯誤的。他還強調，這些議員不會沉默或被嚇倒。

英國同美國、加拿大、歐盟3月22日一起就新疆問題制裁中國。3月26日，中國對英國進行反擊。中國外交部3月26日發表聲明稱，日前，英方基於謊言和虛假訊息，以所謂新疆人權問題為藉口對中國有關個人和實體實施單邊制裁，公然違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中英關係。

聲明還稱，中方決定對惡意傳播謊言和虛假訊息的英方9名人員和4個實體實施制裁，包括：英國下議院外交事務委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）、保守黨前領導人施志安（Iain Duncan Smith）、保守黨議員奧布萊恩（ Neil O'Brien）、英國上議院議員奧爾頓（David Alton）、保守黨議員勞頓（Tim Loughton）、保守黨國會議員加尼（Nusrat Ghani）、肯尼迪（Helena Kennedy）、英國「維吾爾法庭」大律師兼主席尼斯（Geoffrey Nice）、紐卡斯爾大學中文教授芬利（Joanne Nicola Smith Finley）以及「中國研究小組」、保守黨人權委員會、「維吾爾獨立法庭」、埃塞克斯園大律師事務所。

新疆問題是美歐批評中國重點，英國記者曾進入新疆「職業教育培訓中心」拍攝：

+ 8 + 8 + 8

針對中國的制裁，圖根哈特3月26日在Twitter上回應説：「英國對侵犯中國公民人權的個人實施制裁。中國對維護中國公民人權的個人實施制裁。對比很明顯。」

施志安當天也在Twitter上回應説：「我們有責任發聲批評中國政府在香港的人權侵犯和對維吾爾族人的種族滅絕行為。我們這些在法治下自由生活的人必須為那些沒有發言權的人説話。如果這讓中國對我感到憤怒，我會戴上這個榮譽勳章的。」

加尼在Twitter上説：「我不會被嚇倒或沉默，政府也不會。我將用我的自由來改善維吾爾人的困境，我將把這個制裁作為榮譽的徽章。」