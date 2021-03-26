新疆棉花｜網民湧Nike直播間發洩罵哭女主播　官媒籲別為難打工人

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-26 15:14

H&M、Nike、adidas等國際品牌因被翻出拒用新疆棉的聲明，在內地遭受一輪抵制潮。事件持續發酵下，昨日（25日）Nike、adidas等品牌的網絡直播間頓時成了網民發洩情緒之處，充斥着不理性的攻擊、謾罵，更有女主播被當場罵哭。有輿論擔憂，如此激烈的情緒一旦難以控制，很可能重演諸如2012年的反日打砸活動。

抵制新疆棉的聲明被翻出後，兩岸三地多名為相關品牌代言的藝人都以「堅決反對任何污化中國的言論與行為」為由，與品牌方解除合約。隨後，一批仍在售賣Nike、adidas等品牌的網絡直播間，頓時成了網民的指摘對象，例如某短片平台的Nike直播間一開播後，很多網民立即要求其停播並下架產品，還要主播換工作。女主播為此強忍着淚水，表情無奈地稱「別罵我，我一件不賣，但我每天必須要上班」，之後她埋首看手機，依稀傳出疑似抽泣的聲音。

另一名Nike直播間的女主播同樣遭到網民的圍攻，稱在這種時候還開播，是故意「蹭流量」，也有adidas的女主播面對鋪天蓋地的指摘及「勸導」時，在整個直播過程中一言不發，不知所措地面對鏡頭，場面尷尬。

為此，一些網民對主播被攻擊表示同情，認為抵制歸抵制，但主播也是為了工作，「打工人何苦為難打工人」、「同是打工人，相煎何太急」、「何為愛國？你連自己同胞都不愛，還談什麼愛國！可笑」。

另外有網民發現，山東青島一個樓盤用橫幅寫明拒絕穿Nike和H&M產品者參觀，這同樣引發了不少網民的批評和反思，「熱點無處不在，就看蹭的好不好了」、「真的是譁眾取寵……支持國家國貨以後不買那些洋品牌就是了，何必非要搞成這樣」。

也有H&M客服人員被網民詢問是否中國人，當其回應說是時，則被對方要求辭職，並指服務相關企業無異於賣國，「做個人吧」。

相關事件已引起了官方的關注，昨日，官媒「央視網青年」專門發微博稱，希望民眾理性愛國，別被別有用心的人帶偏方向，「不要攻擊謾罵相關品牌的店員、不要指責別人用了相關品牌就是不愛國，錯的是品牌，不要為難打工人」。

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（綜合報道）