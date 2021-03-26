韓國女童餓死奇案　警方從血型找線索　「外婆」疑醫院內調換嬰兒

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-26 21:44

韓國龜尾市發生的3歲女童餓死案，案情錯綜複雜，警方透過DNA測試揭發48歲石姓「外婆」（簡稱石女）才是女童生母後，推斷3年前曾發生嬰兒調包事件，但由於石女全盤否認，令警方頗為頭痛。3月26日案件終再有進展，警方從孩子出生紀錄上的血型找到新線索，推斷石女當年在婦產科醫院內已把嬰兒調換。

案中案：調換嬰兒事件

在這單複雜奇案中，涉事3歲女童在家中餓死後，警方2月最先拘捕22歲金姓「母親」（簡稱金女），但之後卻發現48歲「外婆」石女才是死亡女童生母，推斷兩母女在3年前差不多時間分別誕下女嬰，懷疑石女之後把兩名女嬰調換，如今另一名女嬰下落不明。

警方找遍各大醫院，均找不到「外婆」石女當年誕女的紀錄，懷疑她在私人診所誕女，之後又揭發她在3年前曾在網上搜尋「自行分娩」的字眼，猜測她甚至有可能自行誕下女嬰。

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「外婆」石女丈夫2021年3月接受電視台訪問時表示相信妻子，他出示3年前的照片，認為相內妻子「不是臨盆的樣子」，希望向大眾證明石女不是女童生母（SBS節目截圖）

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疑醫院內調換嬰兒

由於「外婆」石女全盤否認事件，「母親」金女與她的前夫則表示毫不知情，令警方調查工作事倍功半，至韓國媒體3月26日報道，警方終再從血型入手找到新線索。

《東亞日報》報道，警方在當年「母親」金女誕嬰的婦產科醫院紀錄中，發現女嬰的紀錄為A型，之後再配對金女與前夫洪某的血型（分別為B型與AB型），本來兩人會誕下A型血的孩子並不奇怪，但警方透過更精密的血型分類法發現，金女血型為B型中的BB型，與前夫誕下的孩子應該是B型或AB型，不可能是A型，所以不會是兩人所生。

警方推斷「外婆」石女早在女嬰接受醫院抽血檢查之前，就已經帶着自己的孩子到醫院內調換女嬰。韓國嬰兒一般在出生後的兩天內接受抽血檢測。

韓國虐兒案中案：3歲女童被遺棄餓死，DNA檢測驚揭外婆是「生母」。（01美術製圖）

眾多謎團待解

此案仍有眾多疑團未解開，包括死亡女童的生父是誰、「外婆」石女換嬰的動機是什麼、消失的女嬰身在何方、「母親」金女是否知情等。

在女童生父的問題上，警方之前已擴大搜索範圍，透過「外婆」石女的手機尋找曾與她聯絡的人，然後安排約100名男子陸續接受DNA檢測，惟暫時仍未找到女童生父。韓媒報道，警方也在考量石女把「消失的女嬰」安排送到海外領養的可能性。

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