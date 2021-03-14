韓國虐兒案中案　3歲女童被遺棄餓死　DNA檢測驚揭外婆是「生母」

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-03-14 22:42

韓國慶尚北道中西部的龜尾市，發生一宗駭人聽聞的虐兒案，案情相當複雜。一名3歲女童2月10日被40多歲的石姓外婆（簡稱「石女」）發現死在家中。女童在約6個月前遭20多歲的金姓母親（簡稱「金女」）遺棄在家後餓死。警方3月11日發現另有離奇的內情：經基因測試證實，已死女童的生母並不是「金女」，而是外婆「石女」。

《韓國時報》3月11日指，警方懷疑「石女」與「金女」這對母女，曾在差不多的時間誕下嬰兒，而石女當時將兩名女嬰調換，石女撫養女嬰——也就是後來被虐死的女童。

韓國虐兒案：圖為3月12日，韓國龜尾市被遺棄後餓死女童A的生母石女（中）。（韓國廣播公司片段截圖）

來到案中離奇的情節了：金女沒有為女嬰辦理出生登記。而金女「親生女兒」則下落不明。

警方調查後，發現石女的丈夫、與她親近的2名男子、金女的前夫及金女現任丈夫，都不是「已死女童」的生父。警員仍在調查金女「親生女兒」下落，以及尋找「已死女童」的生父。

石女在3月11日聲稱，基因測試結果是錯，她沒有生下案中女童。金女則向警方表示，她不知道自己的孩子曾被調換。

韓國虐兒案：圖為3月12日，因涉嫌遺棄女童的金女已被捕（中）。（韓國廣播公司片段截圖）

《海峽時報》3月13日報道，女童被發現時，屍身已風乾成木乃伊狀。警方在2月11日以遺棄兒童以及導致其死亡的罪名拘捕金女。

金女稱，她與前夫離婚後，一直獨力撫養她以為自己與前夫所生的女兒。金女發現要獨力撫養女童太艱難，最終在2020年8月將她遺棄家中，並獨自搬走，再與他人結婚。《海峽時報》報道，金女曾說：「我不想再看見女童，因為她是我前夫的孩子。」