韓國女童餓死案爆羅生門　「外婆」老公出示照片撐妻子：她非生母

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-20 20:56

韓國龜尾市發生的3歲女童餓死案，案情極為離奇，警方3月初透過DNA測試揭發48歲石姓「外婆」（簡稱石女）才是女童生母後，石女極力否認，與警方各執一詞。當地電視台3月19日播出石女丈夫的訪問，他表示相信妻子，又拿出妻子3年前的照片，稱「這不是臨盆的樣子吧」，希望向大眾證明石女不是女童生母。

女童生母羅生門

在這單奇案中，「外婆」石女一直否認自己是死亡女童的生母，她主張是DNA測試出錯，她22歲的金姓大女兒（簡稱金女）才是生母，但韓國法醫部門之前已表示，曾4度進行DNA檢測確認，準確率超過99.9999%。警方也在調查誰是女童的親生父親。

延伸閱讀：韓國虐兒案中案 3歲女童被遺棄餓死 DNA檢測驚揭外婆是「生母」

「外婆」石女丈夫向電視台出示妻子3年前的照片，並稱「這不是臨盆的樣子吧」，希望向大眾證明石女不是女童生母（SBS節目截圖）

石女丈夫：她不是生母

韓國SBS節目《好奇的故事Y》3月19日播出「外婆」石女丈夫的訪問，他相信妻子不是女童生母，並認為現在有太多誤報的消息。

據警方推測，死亡女童是在2018年3月底出生，石女丈夫則向節目出示一張妻子在2018年2月拍攝的照片，並稱「聽說是這一時期生了孩子，這不是臨盆的樣子吧」，他又稱妻子在家裏會穿無袖衣服，認為若妻子懷孕，自己不會一無所知。

「外婆」石女寫信呼冤

石女丈夫又公開妻子在拘留所內撰寫的信件，內容談到「真是瘋了，天知地知，我真的是清白，我從來沒有生過這孩子。」

↓有韓媒公開「外婆」石女的照片，呼籲公眾報料↓

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金女前夫：我親生女兒在哪兒？

在DNA測試爆出案中案前，警方一直以為22歲的金女（石女的女兒）是女童生母、金女前夫是女童生父，但DNA測試顯示兩人都不是。

SBS節目也訪問了金女前夫，他同樣表示不知情，過去以為死亡女童就是親生女兒，如今感到難以置信，他稱「我的親生女兒在哪兒？」他又談到在死亡女童出生後不久，他就與金女離婚，原因是金女外遇。

韓國虐兒案中案：3歲女童被遺棄餓死，DNA檢測驚揭外婆是「生母」。（01美術製圖）

離奇案中案

這宗案件始於警方在2月10日接到報案，在慶尚北道龜尾市一間公寓內找到3歲女童遺體，當時屍身已風乾成木乃伊狀，警方隨後拘捕22歲的「母親」金女，她在約半年前再婚後就獨自搬走，不負責任地把女童遺棄在家。

更離奇的是，警方之後才透過DNA測試驚訝發現，原來「外婆」石女才是女童生母，金女其實是女童胞姊。金女否認自己知情，主張一直以為3歲女童是自己女兒。

石女與金女兩人都在3年前差不多時間誕下女嬰，警方懷疑石女之後把兩名女嬰調換，另一名女嬰如今下落不明。

延伸閱讀：韓國女童餓死案 「外婆」被揭曾想棄屍 最後因「一個聲音」放棄

女童生父之謎也未解開

警方相信找出女兒生父可能是尋找真相的關鍵，但之前檢測過「外婆」石女的丈夫、與她親近的2名男子、「母親」金女的前夫與現任丈夫的DNA，都不是死亡女童的生父，目前警方擴大搜索範圍，透過「外婆」石女的手機尋找曾與她聯絡的人，然後安排約100名男子接受DNA檢測，但目前仍未找到生父。