澳洲總理莫里森：維多利亞省一帶一路協議沒好處　或在數周內取消

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-02-15 21:47

澳洲2020年12月3日通過《外交關係法》（Foreign Relations Bill），讓政府有權否決地方政府與外國政府簽訂的協議。總理莫里森（Scott Morrison）稱維多利亞省與中國簽署的「一帶一路」協議沒好處，它可能在數周內取消。

新法項下澳洲的省政府、國會或機構與外國政府達成的協議，政府均有權否決。如聯邦政府認為協議「不利澳洲外交關係」，以及「與澳洲外交政策不一致」，便可如此行動。

維多利亞省長安德魯斯（Dan Andrews）2018年與中國簽署關於「一帶一路」計劃的諒解備忘錄。協議一直飽受聯邦政府嚴厲批評，稱中國或趁機取得維省關鍵基礎設施的資金和控制權。

工黨黨籍的安德魯斯在2018年10月25日與中國駐澳大使成競業簽署「一帶一路」諒解備忘錄，是澳洲史上第一個「一帶一路」協議。他稱計劃將增加省內的就業機會和投資。2019年10月23日，中澳簽署協議。

中國的「一帶一路」倡議模達1.5萬億美元，中國已與125國簽署170項相關協議。

圖為澳洲總理莫里森2月2日在國會下議院發言。（AP）

澳洲《每日郵報》（Daily Mail Australia）2月15日稱，安德魯斯、其他省長和領地的首席部長，須在3月10日前向政府提供有關與外國簽署的協議的詳情，再由政府評估。

該報稱莫里森的言論是直截了當地向維多利亞省預告，其與中國所簽協議的未來會是怎樣。

莫里森接受澳洲《先驅太陽報》（Herald Sun）訪問時稱：「我看不到它的好處。」他說：「如果有好處，它們是什麼？以什麼為代價？我現時對這些問題沒有答案，但（政府）會持續評估那些安排。」

中國外交部發言人趙立堅2020年12月9日在例行記者會上回應澳洲12月8日通過的外國關係法。有記者問及，新法可能會影響到中國與澳洲維多利亞州此前簽署的推進「一帶一路」的諒解備忘錄。趙立堅說中國同維省在「一帶一路」框架下開展成功的合作實踐，有力增進雙方民眾福祉。趙立堅說，希望澳方客觀、理性看待中澳合作和「一帶一路」倡議，不要給中澳之間正常的交流合作人為設置障礙，不要搞選擇性、歧視性執法，而要多做有利於中澳互信和互利的事。