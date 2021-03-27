王毅訪德黑蘭　中國與伊朗簽25年期合作協議　涉能源基建

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-28 00:30

英媒3月26日引述伊朗官媒指，中國外交部長王毅於26日抵達伊朗。中國與伊朗簽署為期25年的合作協議。王毅稱中國及伊朗已達戰略夥伴關係，以及中國在尋求全面改善與伊朗的關係。

王毅在電視直播的簽約儀式上稱：「我們與伊朗的關係不會受現時情況影響，將會是永久以及戰略性的。」

他稱：「伊朗獨立地決定它與其他國家的關係，以及不像一些國家般，一個電話就能改變。

中伊關係：圖為2015年9月15日，伊朗外長扎里夫（圖）在中國北京與中國外長王毅會面後，出席記者會。（Getty）

伊朗外交部發言人哈提卜扎德（Saeed Khatibzadeh）稱，協議是一個涉及貿易、經濟、交通合仍作的路線圖，並「特別聚焦在雙方私營企業。」

王毅與魯哈尼會面

伊朗邁赫爾通訊社（MNA）26日指，王毅會與伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）會談，也會與總統魯哈尼（Hassan Rouhani）會面。

魯哈尼的網站公布，他對北京支持《聯合全面行動計劃》（Joint Comprehensive Plan of Action，簡稱「伊朗核協議」）表示欣賞，以及他呼籲中國對伊出口更多新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。

網站上亦稱魯哈尼表示：「關於新冠病毒疫苗，兩個國家的合作的必需的，以及我們想要更多來自中國的疫苗供應。」

王毅回應說：「在新一屆政府治下，美國人想重新考慮他們的政策，以及重返核協議，而中國歡迎他們的舉措。」王毅亦表示，中國會向伊朗供應更多疫苗，以及伊朗是中國在疫苗供應方面優先的對象。