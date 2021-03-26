以色列貨輪疑遭伊朗導彈擊中　船內傳受損如「蜜蜂竇」仍繼續航行

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-03-26 13:32

以色列安全官員稱，一艘由以色列公司運營的貨輪3月25日在阿拉伯海（Arabian Sea）遭1枚懷疑是由伊朗發射的導彈擊中。受損並不嚴重，因船物受損不嚴重，它還能繼續航行。

路透社25日引述以色列一名匿名安全官員報道，遇襲船隻從東非國家坦桑尼亞（Tanzania）出發，經過阿拉伯海時疑似被伊朗發射的導彈襲擊並受損，但有能力繼續航行前往印度。這名官員未提供進一步細節。

圖為伊朗2008年4月17日在年度陸軍日閱兵展示Ghadr-1導彈。（Getty）

報道引述以色列媒體新消息（Ynet）網站指，這艘懸掛利比里亞（Liberian）國旗的貨船並未嚴重受損；以色列第12台（Channel 12）則指出，這艘船隸屬以色列港口城市海法（Haifa）的XT Management公司。

以色列政府官員目前尚未就此置評，路透社也暫未聯絡這間公司的人員。

英國海上安全企業德里亞德環球公司（Dryad Global）稱，它由坦桑尼亞三蘭港（Dar Es Salaam）駛往印度蒙德拉（Mundra），期間完全停止航行並漂流3小時左右，接着以接近原本航行速度繼續前進。

英國ELINT News在推特（Twitter）發文稱，未經確認的內部照片顯示，船艙內部出現密密麻麻的穿孔，看來像是蜂巢一般。

#UPDATE: Initial unconfirmed pictures from the ship that was reportedly hit with an Iranian missile pic.twitter.com/TEUvZdSu32 — ELINT News (@ELINTNews) March 25, 2021