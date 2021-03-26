以色列貨輪疑遭伊朗導彈擊中　船內傳受損如「蜜蜂竇」仍繼續航行

即時國際
撰文：
最後更新日期：

以色列安全官員稱，一艘由以色列公司運營的貨輪3月25日在阿拉伯海（Arabian Sea）遭1枚懷疑是由伊朗發射的導彈擊中。受損並不嚴重，因船物受損不嚴重，它還能繼續航行。

路透社25日引述以色列一名匿名安全官員報道，遇襲船隻從東非國家坦桑尼亞（Tanzania）出發，經過阿拉伯海時疑似被伊朗發射的導彈襲擊並受損，但有能力繼續航行前往印度。這名官員未提供進一步細節。

圖為伊朗2008年4月17日在年度陸軍日閱兵展示Ghadr-1導彈。（Getty）

報道引述以色列媒體新消息（Ynet）網站指，這艘懸掛利比里亞（Liberian）國旗的貨船並未嚴重受損；以色列第12台（Channel 12）則指出，這艘船隸屬以色列港口城市海法（Haifa）的XT Management公司。

以色列政府官員目前尚未就此置評，路透社也暫未聯絡這間公司的人員。

伊朗稱成功試射新型智能導彈　短期內與俄羅斯舉行海上演習
伊朗向印度洋發射2枚導彈　距離美國航母約161公里
伊朗軍方誤擊非首次　1月射導彈　擊落烏克蘭國際航空公司客機
伊朗軍方演習發生致命意外　導彈誤中友軍致最少19死

英國海上安全企業德里亞德環球公司（Dryad Global）稱，它由坦桑尼亞三蘭港（Dar Es Salaam）駛往印度蒙德拉（Mundra），期間完全停止航行並漂流3小時左右，接着以接近原本航行速度繼續前進。

英國ELINT News在推特（Twitter）發文稱，未經確認的內部照片顯示，船艙內部出現密密麻麻的穿孔，看來像是蜂巢一般。

01新聞
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。