新冠肺炎｜英國新增確診人數減少　約翰遜期望盡快「飲返杯」

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-28 06:00

英國的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情繼續緩和，全國在3月27日新增4715人確診，比前一天的6187宗明顯減少。首相約翰遜（Boris Johnson）表示很大機會如期放寬抗疫措施，並希望可以盡快理髮和到酒吧暢飲。

約翰遜在保守黨的會議上強調，按照目前的數據顯示，英格蘭可以如期恢復經濟活動，大家重返正常生活。

英格蘭地區在29日開始容許最多6人一組在戶外聚集，假如確診人數持續減少，當地在4月12日進入放寬抗疫措施第二階段，非日常生活必需品商店等屆時會重開。約翰遜稱，期待屆時可以理髮和在酒吧的花園內飲啤酒。另外室內表演及活動、以及出國旅遊限制最快在5月17日解封。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）27日表示，希望當地在4月中放寬抗疫措施後，可以去理髮和飲啤酒。圖為他在3月25日到倫敦格林福德（Greenford）一間托兒所參觀。（Reuters）

英國政府首席醫療顧問惠蒂（Chris Whitty）日前曾表示，學校在3月8日重開後，感染人數急速下降的趨勢會放慢。當地國家統計局（Office for National Statistics，ONS）26日指，英格蘭的感染情況開始平穩，維持於平均每340人中有1人感染的水平。

當局的數據亦顯示，英國至今有超過2970萬人接種疫苗。

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