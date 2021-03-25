新冠肺炎｜英國研究：患上普通感冒　或讓你降低感染新冠病毒機會

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-25 17:19

新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）是迄今引起全球疫情的罪魁禍首。不過原來在病毒的群體中，它亦未算最強。有科學家的最新研究發現，若對比感染人體的能力，它連最常見的感冒病毒也比不過，甚至會被感冒病毒「踢出細胞外」。

圖為3月19日，意大利都靈一間疫苗接種中心的阿斯利康新冠疫苗。（Reuters）

英國格拉斯哥大學（University of Glasgow）最新研究發現，一種常見的感冒病毒，可能會有助人類降低新冠肺炎患上的機率。

鼻病毒是常見引起感冒的病毒其中一種，它能造成上呼吸道感染，令患者出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、打噴嚏等的症狀，雖然可以引致發燒，但整體程度比流感輕得多。一般情況下患者只要簡單休息，甚至不用看醫生也能痊癒。

但原來這種鼻病毒，在比新冠病毒「還要優勝」。研究發現，鼻病毒和新冠病毒存在競爭排他作用，而且往往鼻病毒會獲勝。研究人員模擬了一個人體呼吸道的環境，分成3組讓鼻病毒和新冠病毒感染人體細胞：1）讓鼻病毒早24小時感染、2）同時感染、3）讓新冠病毒早24小時感染。3組結果都是鼻病毒獲勝，新冠病毒被排除細胞之外。

研究發現是鼻病毒引起的細胞免疫反應，阻止新冠病毒利用細胞複製繁殖，且抑制程度非常顯著。

物種與物種間存在競爭，病毒也不例外。有些病毒會促進另一種病毒造成雙重感染，但鼻病毒似乎能趕走新冠病毒。意味在感冒流行的季節，多少有對新冠肺炎作抑制作用。

但這並不代表人們在秋冬季節能夠鬆懈，因為造成感冒的並不只有鼻病毒，且秋冬季節同樣是流感的高峰期。過去已有研究顯示，流感可以加劇新冠肺炎的病情。人們無法選擇感染普通感冒還是流行性感冒，以躲避新冠肺炎。

有關研究結果已發表在最新一期的《傳染病學》期刊（Journal of Infectious Diseases）上。