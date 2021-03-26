中國制裁多名英國人員及組織　批評就新疆問題散播不實消息

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-26 07:29

中國外交部3月26日宣布，制裁9名英國人士及4個實體，指他們干涉中國內政，損害兩國關係。

外交部聲明指，英方基於謊言和虛假信息，以所謂新疆人權問題為藉口對中國有關個人和實體實施單邊制裁，公然違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中英關係。

外交部負責人已召見英國駐華大使提出嚴正抗議，表示堅決反對和強烈譴責。中方決定對惡意傳播謊言和虛假信息的英方9名人員和4個實體實施制裁，包括：董勤達（Tom Tugendhat）、施志安（Iain Duncan Smith）、奧布萊恩（Neil O'Brien）、阿爾頓（David Alton）、勞頓（Tim Loughton）、加尼（Nusrat Ghani）、肯尼迪（Helena Kennedy）、尼斯（Geoffrey Nice）、芬利（Joanne Nicola Smith Finley）以及「中國研究小組」（China Research Group）、保守黨人權委員會、「維吾爾獨立法庭」（Uyghur Tribuna）、埃塞克斯園大律師事務所（Essex Court Chambers）。

根據制裁內容，他們自即日起禁止有關人員及其直系家屬入境中國以及香港和澳門，凍結其在華財產，禁止中國公民及機構同其交易。中方保留採取進一步措施的權利。

聲明強調中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，正告英方不要在錯誤的道路上越走越遠。否則，中方將做出進一步堅決的反應。