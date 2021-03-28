美國多地爆示威反針對亞裔仇恨罪行　華人地方官員脫衣露傷疤抗議

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-03-28 13:13

美國多個地區3月27日有民眾發起遊行，譴責當地針對亞裔的種族主義歧視事件和暴力行為激增。俄亥俄州（Ohio）一名華人地方官員會議期間展露出自己在美國陸軍服兵役時留下的傷疤，表達自己對當地種族歧視的不滿。

現年69歲的俄亥俄州西切斯特鎮（West Chester）受託人董事會主席黃良華（Lee Wong）23日出席會議時分享自己過去擔驚受怕的經歷，又說社區中有些無知的人認為他看起來不像美國人和不夠愛國。他解開襯衫鈕扣並捲起內衣，展示胸部的疤痕稱：「這是我（愛國）的證明，這樣夠愛國了嗎？」

Lee Wong, an elected official in West Chester, Ohio & @USArmy veteran with 20-years of service, took his shirt off during a town hall meeting on Wednesday and revealed scars he received during his service. “Is this patriot enough?” he asked #StopAsianHate https://t.co/3nCwTlVGxD pic.twitter.com/0R1TX3MTtp — James LaPorta (@JimLaPorta) March 26, 2021

三藩市（San Francisco）、西雅圖（Seattle）、紐約（New York）、亞特蘭大（Atlanta）、波士頓（Boston）、芝加哥（Chicago）、底特律（Detroit）、檀香山（Honolulu）、費城（Philadelphia）和波特蘭（Portland）等地27日均有市民上街參與集會，呼籲停止仇恨亞裔人士。

圖為示威者3月27日手持標語牌參與反仇恨亞裔罪行遊行，期間經過加州洛杉磯聯邦大樓。（AP）

洛杉磯（Los Angeles）數百人當天在韓國城參與停止仇恨亞裔（Stop Asian Hate）集會。他們手持寫有包括「停止殺害亞裔人」和「仇恨是病毒」在內字眼的標語牌，從貝倫多斯街（Berendo Street）向西遊行至奧運布爾瓦（Olympic Boulevard）。