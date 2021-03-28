美媒：中國與伊朗簽25年期合作協議　對抗美國孤立德黑蘭策略

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-28 16:32

美媒3月27日報道，中國與伊朗當日簽署為期25年的合作協議，對抗美國孤立德黑蘭的企圖，以及促進伊朗長時間以來的努力、加深它與非西方國家的外交關係。

《華爾街日報》27日指，協議詳情未公布，根據2020年流傳的草案，它包括中國投資伊朗基建計劃及能源產業。《紐約時報》同日稱，協議的一部分規定，中國向伊朗投資約4,000億美元，以換取石油。

中伊關係：圖為3月27日，中國外交部長王毅（左）與伊朗外長扎里夫（右）在伊朗首都德黑蘭會面。（AP）

《華爾街日報》引述伊朗半官方的塔斯尼邁通訊社（Tasnim News Agency）指，中國及伊朗同意共同設立銀行，它可助伊朗避過美國制裁。美國制裁已有效地禁止伊朗使用全球銀行系統。

美國智庫世紀基金會（The Century Foundation，暫譯）研究員埃斯凡迪亞里（Dina Esfandiary）說，中伊協議容許伊朗更加不讓步。她認為協議會令歐洲及美國更緊張，因為它令伊朗看來或有方法擺脫經濟扼殺。

《以色列時報》（The Times Of Israel）27日稱，協議會加強中伊軍事關係。報道指協議或可在美伊舉行預期的談判前削弱美國對伊朗的影響力，以及減輕美國在中東的影響力。但美國持續對伊朗實施的制裁，或仍會阻礙中伊貿易。