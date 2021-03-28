新疆棉花｜中國反制美加有兩大特點　專家：下個制裁對象或是BCI

撰文： 何瑞瑩 最後更新日期： 2021-03-28 11:10

繼歐盟、英國之後，中國外交部於3月27日宣布制裁美國和加拿大相關人員和實體。專家認為，若相關國家繼續就新疆問題上演「國際鬧劇」，中國不排除對抵制中國新疆棉花的瑞士良好棉花發展協會（BCI）「出手」。

中國就涉疆議題制裁美方已經不是第一次。2020年7月9日，美國發動制裁後，中方宣布就涉疆議題反擊制裁美國4名個人和1個實體。

中國外交學院國際關係研究所教授李海東3月27日向中國官媒《環球時報》表示，此次中方制裁範圍有所擴大，以往是政府官員、國會議員，現在涵蓋了宗教人員。

其次，中方的制裁是對美國、加拿大進行捆綁式制裁，這是由於加拿大缺乏獨立性，一味配合美國在國際社會上就涉疆議題攻擊中國。

中國社科院香港中國學術研究院研究部主任呂祥認為，若美國和其他西方國家繼續在該議題上對中方實施制裁，不停止用這樣的方式來干涉中國內政的話，就會造成一個惡性循環。而從中方的制裁行動來看，中國不會有任何妥協。

中國西南政法大學人權法教授朱穎認為，若美國、加拿大、英國等相關國家、機構、人員繼續採取行動，中國不排除擴大制裁範圍，將BCI列入制裁名單，並在該組織的註冊地國家對其進行訴訟。