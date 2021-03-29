新冠疫苗｜普京：接種疫苗後肌肉有點疼痛

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-03-29 15:30

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）3月28日在接受俄羅斯媒體採訪時談到了接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗後的感受，同時解釋了自己為何沒有像其他國家領導人一樣，公開接種疫苗。

圖為2020年11月21日，普京出席G20視像峰會。全球疫苗項目是此次會議的重點之一。（Getty）

普京3月28日在接受俄羅斯第一頻道採訪時被問到，為什麼他接種新冠疫苗的過程沒有對外公開，而許多國家領導人在接種疫苗時都對外公開了。

普京回答稱：「難道我們大家真的需要生搬硬套嗎？有必要像有的人做的那樣嗎？大概沒必要。」

普京補充道：「如果有人想在這方面偽造某種東西，這並不難。可以展示這種注射，但實際上注射的是生理鹽水、維生素，什麼都可能。」

普京還指出，他有意沒透露自己接種的是俄羅斯三種新冠疫苗中的哪一種，只有他的醫生知道這一點。

俄羅斯已正式註冊「衞星V」、「EpiVacCorona」和「CoviVac」3款新冠疫苗。普京3月23日接種了第一劑新冠肺炎疫苗，接種過程沒有對外公開，他三周後將再注射一劑。普京將在5月9日俄羅斯勝利日之前產生抗體。

多國領導人已接種新冠疫苗，請點擊查看大圖：

談及接種疫苗後的感受時，他表示，接種後的數小時內沒什麼感覺，但之後「當抬起胳膊時，被接種的左臂不疼，（只是）有點不適」。他還稱，針口在之後幾天會有些許感覺。

普京説：「以防萬一，我上牀睡覺時，在牀頭放了一個温度計。接種疫苗後，（第二天）早上醒來我（感覺）肌肉有點疼痛。我拿温度計測量體温，温度正常。」

普京還指出，為了實現群體免疫，需要約70%的成年人口接種疫苗。他表示，「我認為，如果按照目前的速度進行，夏末前，我們應該達到這樣的指標。」

普京還表示，一旦實現群體免疫，就可以談論取消防疫限制措施的問題。