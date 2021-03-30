腦癌有望治癒　新疫苗通過第一階段人體試驗　3年後存活率近9成

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-30 00:00

科學期刊《自然》（Nature）日前公布最新一劑腦癌疫苗已通過第一階段人體試驗，該疫苗可望提升患者的免疫系統以對抗腦部腫瘤。第一階段人體試驗招募了33名剛被檢驗出腦瘤的患者施打疫苗，結果顯示疫苗安全激發患者顯著的免疫反應，從而減緩腫瘤惡化，且沒有發現嚴重的副作用。更大規模的第二階段人體試驗即將上路。

新聞網站New Atlas報道，散佈在大腦中的瀰漫性神經膠細胞瘤（diffuse glioma）很難透過傳統手術消除，是特別難治癒的腦癌。但超過7成的低階神經膠細胞瘤都具有單個基因突變，這種突變會影響異檸檬酸脫氫酶1（以下簡稱IDH1），最後會產生名為新生抗原表位（Neo-epitopes）的新型蛋白質。主導該疫苗實驗的德國癌症研究中心博士普拉藤（Michael Platten）表示，新疫苗可幫助患者的免疫系統對抗IDH1突變細胞。

報道指出，研究人員經過多年研發和動物測試後，終於在2015年對人體進行了新型IDH1疫苗試驗。初步希望探討疫苗在人體的安全性，並紀錄疫苗引發的免疫反應。研究人員在93％第一階段受試患者身上檢測到專門抵抗IDH1突變的免疫T細胞，而這些患者也出現假性惡化（pseudo-progression），這是入侵的免疫細胞導致腫瘤尺寸變大的過程。這些受試者在接踵疫苗後3年的存活率高達84％，且對疫苗表現出強烈免疫原性反應的患者中有82％未見腫瘤生長。

普拉藤對第一期疫苗試驗結果態度謹慎，認為需要更多的試驗和對照組，才能確認進一步的療效。但他也指出另一種結合試驗性疫苗與檢查點抑制劑免疫療法（checkpoint inhibitor immunotherapy）的療法，已確定可增強免疫系統的活性，提供癌症治療一個新希望。

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