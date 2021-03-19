馬來西亞部長幽默讚中國疫苗奇效　議員稱變身BLACKPINK團員Lisa

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馬來西亞雪州（雪蘭莪）大臣阿米魯丁（Amirudin Shari）接種疫苗後，變成了韓國OPPA？社交媒體近來興起「注射疫苗前後」的遊戲，政治人物也跟風，相當有趣。

(編按：馬來西亞最先接種的是科學、工藝及創新部部長凱利（Khairy bin Jamaluddin）。他稱馬來西亞開始進行接種中國疫苗的工作，亦會與北京商討互相承認疫苗接種證書

他在在接種完成後發影片稱：「我剛打了Sinovac疫苗。我想說，這是安全的。我感覺很好。中文也突然變好。無論是哪一種疫苗，都是安全的。讓我們一起打敗病毒。保護自己，保護大家！」

凱利發影片後，國內一些已打疫苗的官員也以幽默的方式，宣傳接種的好處，鼓勵國內民眾接種。)

雪州大臣阿米魯丁在Twitter上載自己身穿軍裝的照片，和韓國著名藝人玄彬在韓劇《愛的迫降》裏身穿軍裝的打扮，並寫道接種疫苗前及接種疫苗後。

此貼文一出，讓許多網民笑翻，就連公正黨主席拿督斯里安華也轉載阿米魯丁的貼文，搞笑回應「阿米，不要發夢了！」。

另外，武吉蘭章州議員黃潔冰也在面子書上載自己和韓國女團BLACKPINK泰籍成員Lisa的照片，寫到注射疫苗前及接種疫苗後的照片。

她開玩笑說，自己接種疫苗後沒有任何不良反應，但也沒辦法變成Lisa。「已接種了第一劑疫苗，截至目前，並沒有有任何副作用，當然我也不會變成Lisa，但有了疫苗，希望疫情能儘快好轉。」

相關圖輯：馬來西亞早前已收到首批輝瑞疫苗▼▼▼

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載。】

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