莫桑比克襲擊針對外國人　法國天然氣項目重啟不足1個月再停工

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-29 16:28

非洲國家莫桑比克（Mozambique）發生恐怖襲擊，伊斯蘭武裝分子攻擊北部城鎮，無差別向平民開槍，造成大量死傷，其中包括多名外國人。襲擊正好發生在法國能源公司道達爾（Total）宣布重啟當地天然氣項目之後，事件將衝擊這數以百億美元的投資項目。

圖為非洲新聞（Africa News）中，莫桑比克軍隊正駐守當地的情景。（Africa News Youtube截圖）

襲擊在上周開始，武裝分子在3月24日襲擊了位於莫桑比克德爾加杜角省（Cabo Delgado）北部城鎮帕爾馬（Palma），造成多人死傷。道達爾27日表示死者並不包括當地員工，但為保障所有工人安全，決定暫停當地項目並陸續撤走員工。

莫桑比克的天然氣項目在2019年正式開始，法國道達爾以39億美元收購了當地的天然氣項目，全力投資發展。據指總開發成本將高達230億美元，是非洲單一最大投資項目之一，產能將可達每年1,300萬噸。

然而受貧窮及社會不穩等因素影響，令當地發展面臨風險。自2017年以來，德爾加杜角省武裝分子的襲擊已造成數以千計人死亡，並迫使當地70萬人離開家園，政府軍持續在當地作戰但未能取得明顯優勢。

道達爾才剛宣布2月重啟當地項目，誰知相距1個月再因武裝分子攻擊關係暫停。若項目能夠順利運作，將有可能改變莫桑比克這貧窮國家的命運。

當地報道指，武裝分子在周末襲擊了一支營救被困當地外國勞工的車隊，及附近一間酒店。17輛車只有7輛成功安全返回營地，超過60人失蹤。另有報道指有多人在趁夜色企圖從酒店逃走，但被武裝分子射殺。

盡管沒跡象顯示武裝分子是向天然氣項目進行攻擊，但英國公開大學莫桑比克專家漢隆（Joseph Hanlon）表示，這次是當地首次針對外國人的襲擊，這將會令外國企業重新考慮在當地設廠投資。中國駐莫桑比克大使館亦已提醒身處當地的中國公民，如非必要應盡快撤離。