王毅訪阿聯酋　提推進人民幣結算

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-29 18:46

中國外交部長王毅已完成阿聯酋外訪行程，他說要促進中國及阿聯酋在貿易投資中更多使用本幣結算。中俄外長日前會談也提及相同議題，近年中俄貿易的美元結算比重已大幅下降。

中國26日和伊朗簽訂的25年合作協議中，兩國石油結算及貿易將使用人民幣及數字人民幣，避開美元結算。

王毅訪中東：圖為3月28日，中國外交部長王毅（左）與阿聯酋外長阿卜杜拉（右）在阿聯酋首都阿布扎比會面。（Reuters）

根據中國外交部網站新聞稿，身兼中國國務委員的王毅在接受阿聯通訊社書面專訪問時，談及中、阿兩國合作方向。他除提到「一帶一路」建設、油氣及新能源領域，還提到本幣結算。

王毅稱，要提升兩國金融和投資合作水平，「促進在雙邊貿易和投資中更多使用本幣結算」，攜手共建中阿「一帶一路」國際交易所。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）22日在中國廣西和王毅會談前，也提到相同議題，呼籲中俄減少依賴美元以及西方支付系統。他說，中俄應透過科技產業自主創新，推進以本地貨幣結算，擺脫由西方控制的國際支付體系。

近年中俄貿易的美元結算比重也正在下降。俄羅斯央行數據顯示，2013年俄羅斯以美元計價的對華出口有90%，來到2020首三季，已降至61%。