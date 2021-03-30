王毅分別會晤巴林國王和王儲　批評西方以人權為藉口干涉別國內政

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-03-30 08:45

中國國務委員兼外交部長王毅訪問巴林，3月29日於麥納麥分別與國王哈馬德（King Hamad）和王儲兼首相薩勒曼（Salman bin Hamad）會面。王毅表示，各國應該反對有西方勢力以人權為藉口干涉別國內政和破壞別國穩定。

巴林通訊社報道，哈馬德和王毅討論加強雙邊合作，尤其是投資、經濟、商業和科學領域，以及發展不同方面的協調和合作，達到兩國的共同利益。

新華社則引述王毅表示，中方讚賞巴在涉及中國核心利益問題一貫給予中方堅定支持，願同巴方不斷加強政治、經貿、人文等各領域交流合作，推動雙方友好合作關係與時俱進，造福兩國人民，促進地區和平與發展。中方將繼續為巴方抗擊疫情提供力所能及的支持與幫助。

王毅強調，當前，人權問題被政治化的傾向值得高度警惕。一些西方勢力動輒以人權為藉口干涉別國內政、破壞別國穩定，這種做法實際上是對人權價值的褻瀆。各國應共同舉起不干涉內政旗幟，維護《聯合國憲章》的宗旨，維護國際關係基本準則。大國尤其應當在這方面發揮表率作用。中方願同包括巴林在內的發展中國家加強團結協作，維護兩國的共同利益，維護發展中國家發展權利，維護國際公平正義。

圖為2021年3月28日，中國國務委員兼外交部長王毅訪問阿聯酋，會晤外交部長阿卜杜拉。（路透社）

王毅晤首相薩勒曼

王毅同日會晤王儲兼首相薩勒曼。薩勒曼表示，對巴林能夠與阿聯酋和中國參與新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗臨床實驗感到榮幸。

王毅表示，中方願同巴方繼續推進疫苗合作，為巴方抗擊疫情提供力所能及的支持幫助。希雙方加強「一帶一路」倡議同巴「2030經濟發展願景」對接，拓展基礎設施建設、大數據、電子商務等領域互利合作，助力巴經濟提質升級。

王毅指出，當今世界進入動蕩變革期，維護世界和平穩定需要各國攜手合作。不干涉內政是國際關係基本準則，各國應當首先把自己的事情辦好，肆意干涉他國內政，甚至捏造虛假信息打壓其他國家，只會加劇國際緊張。多邊主義是世界和平穩定的基石，是國際法治的基礎，更是廣大中小國家安身立命的保障。單邊霸淩行徑不得人心，搞集團對抗則是「偽多邊主義」。疫情再次告誡我們，各國命運休戚相關。各國應當超越社會制度、意識形態和文化背景不同，共同建設好賴以生存的地球家園，攜手構建人類命運共同體。