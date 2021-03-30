中國對澳洲葡萄酒加徵重稅　澳方稱已聯繫中方要求對話

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-03-30 11:31

中國宣布對澳洲葡萄酒徵收為期5年的反傾銷稅，緊張的中澳關係再度蒙上陰影。澳洲高官稱，已經與中國高官進行聯絡要求對話。

2020年11月5日，在上海舉行的中國國際進口博覽會上，一名戴着口罩的工作人員站在展示澳洲葡萄酒的展台前。（AP）

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）3月29日報道，澳洲農業部長利特爾普勞德（David Littleproud）表示，由於面臨來自中國更高的關稅，澳洲將「積極捍衞」其葡萄酒行業。

利特爾普勞德説：「儘管中國……可能想在市場機制方面玩遊戲，但我們有機會將這款產品打入其他市場，因為它（澳洲葡萄酒）的質量很好。」

「我們只是對（中國）這個決定深感失望，而且我們不補貼我們的農民」，「在37個經濟合作與發展組織（OECD）國家中，只有一個國家對農民的補貼低於澳洲」。

利特爾普勞德説：「在中國，澳洲葡萄酒是價格第二高的葡萄酒」，「你不能把一種高質量的產品……傾銷到中國這樣的市場」。

利特爾普勞德表示，他已經與中國農業部長接觸，要求進行對話。

利特爾普勞德説：「我們希望在這個問題上成熟一些，當他們準備好在我們提供給他們的基礎上進行對話的時候，我們會支持他們的。但在他們準備好這麼做之前，這將非常困難。」

中國商務部官網3月26日發布消息，關於對原產於澳洲的進口相關葡萄酒反傾銷調查最終裁定的公告，決定對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅，3月28日起生效，為期5年。