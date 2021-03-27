中國將對葡萄酒徵反傾銷稅　澳洲擬在WTO採取行動

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-27 20:54

中國3月28日起對澳洲進口中國的葡萄酒徵收反傾銷稅。澳洲貿易部長提恩（Dan Tehan）27日稱北京這決定不可接受，並擬在世界貿易組織採取行動。

他在墨爾本對記者稱：「中國政府做出的這決定是令人極度失望以及完全不可接受，」他稱：「我們將思考下一步行動，以那些行動將包括，思考將此事送交世界貿易組織（處理）。」

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）26日發聲明，完全反對這些「非關稅限制」。他稱北京利用關稅，報復澳洲為自己的價值觀挺身，稱中國此舉「不OK」。莫里森也稱，在英國及歐盟一些人被中國制裁後，澳洲與英國首相約翰遜（Boris Johnson）並肩。

圖為2014年8月4日，澳洲悉尼一個酒莊出售的葡萄酒。（Reuters）

中國商務部26日發布2021年第6、7號公告，裁定原產於澳洲的進口相關葡萄酒存在傾銷和補貼，同時決定自3月28日起對相關葡萄酒徵收反傾銷稅。

應國內相關葡萄酒產業申請，商務部分別於去年8月18日和8月31日發公告，決定對原產於澳洲的進口相關葡萄酒發起反傾銷和反補貼調查。立案後，商務部嚴格按照中國相關法律法規和世貿組織規則進行調查，最後作出裁定。

當局認為，中國國內相關葡萄酒產業受到了實質損害，而且傾銷和補貼與實質損害之間存在因果關係，並認定傾銷幅度為116.2%至218.4%，補貼幅度為6.3%至6.4%。徵收反傾銷稅方面，當局指各公司反傾銷稅稅率為116.2%至218.4%，並提到根據相關規定，為避免雙重徵稅，決定不徵收反補貼稅。