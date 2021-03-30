美國亞裔男紐約地鐵遇襲　被非裔男毆打箍頸至昏迷

撰文： 顏瑾晨 最後更新日期： 2021-03-30 16:52

美國紐約市接連有亞裔遇襲。一名亞裔男子於布魯克林（Brooklyn）於地鐵被一名非裔男子毆打至昏迷。紐約市警察局3月29日於社交媒體轉發事發片段，呼籲知情者提供線索。

美國紐約市警察局仇恨犯罪特別工作組轉發影片和寫道，「我們需要公眾的幫助。紐約市警察局留意到影片，並正在調查。」他們呼籲知情者聯絡警方，提供其他詳細信息，包括事件發生的日期和時間。

We need the public's help. The NYPD is aware of this video and is investigating. Anyone that has information regarding this incident is urged to call or DM @NYPDTips 1-800-577-TIPS and provide additional details including the date and time of occurrence. @NYPDTransit @NYPDnews https://t.co/fJmZC1QJac — NYPD Hate Crimes (@NYPDHateCrimes) March 29, 2021

根據影片描述，事件發生於一列開往科斯丘什科街（Kosciuszko Street）車站的紐約地鐵J線列車。從影片看見，一名黑衣非裔男子和一名白衣亞裔男子互相揮拳。旁邊有幾位乘客圍觀，但無人上前勸阻。隨打鬥逐漸升級，非裔男將亞裔男壓倒於座椅，並繼續毆打。

之後，非裔男子用手臂「箍頸」。有其他乘客勸籲非裔男住手，但他未有聽從。最終，亞裔男失去知覺，昏迷倒地，非裔男則下車離開。截至目前，尚不清楚兩人為何發生鬥毆。但拍片的人指，亞裔男曾用帶種族歧視的「黑鬼」（nigger）一字辱罵非裔男。