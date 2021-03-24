三藩市7旬華裔婆婆遇襲後籌得逾720萬元醫藥費　擬全數捐出

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-03-24 18:30

美國三藩市75歲華裔婆婆謝肖珍（Xie Xiao Zhen，音譯）3月17日遭一名白人男子打傷後，引起公眾關注亞裔人士遭歧視的問題。婆婆的家人在網絡平台GoFundMe發起眾籌，募得逾93萬美元（約728萬港元）醫藥費，遠遠超過目標金額5萬美元。她的家人3月23日表示，婆婆決定將款項全數捐出，協助打擊種族歧視。

GoFundMe網站顯示，婆婆的孫兒6天前在網站發起眾籌。目標金額原本為5萬美元，但截至香港時間24日下午4時44分，網站已籌得932,710美元（約728萬港元）。眾籌共有逾3.1萬人參與，個人捐款金額最高為5,000美元（約39,000港元）。

網站顯示，婆婆的家人3月23日再發文指，婆婆已多次表示要把這次集得的所有款項捐給亞裔美國人的團體，以打擊種族歧視。文章指，婆婆認為不能向種族主義屈服，她堅持捐出款項，並說種族歧視問題的重要性大於她個人。

文中又提到，婆婆身體和精神的健康狀況已有改善，她已能夠張開眼睛，開始再次感到樂觀，心情變好。

3月17日上午，有兩名亞裔老人在三藩市的市中心遭39歲疑犯詹金斯（Steven Jenkins）襲擊，受害者除了謝肖珍外，還有83歲越南男子Ngoc Pham，兩人均受傷，幸沒有生命危險。謝婆婆被襲擊後，她揮起手中的木棒反擊疑犯，並用廣東話哭訴「個死X街佢蝦我」，片段在網絡熱傳。