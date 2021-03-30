美國弗洛伊德案「翻版」？　36歲女子遭墨西哥警員跪背後死亡

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-30 18:49

墨西哥東部圖盧姆市（Tulum）警員3月27日拘捕一名薩爾瓦多女子後，女警期間跪在她背部上，她最終死亡，事件引來爭議。金塔納羅奧州（Quintana Roo）司法部長辦公室28日下令展開謀殺調查，並拘捕3名男警及1名女警，他們面臨涉嫌殺害女性的控罪。驗屍報告顯示，死者脊椎骨折，頸骨也折斷。

VIDEO | MATAN POLICÍAS DE TULUM A UNA MUJER: Escándalo por un claro caso de brutalidad policiaca de agentes municipales https://t.co/b6owWNuuhm pic.twitter.com/tbIvwbF6c4 — Noticaribe (@Noticaribe) March 28, 2021

墨西哥警暴：薩爾瓦多女子薩拉薩爾3月27日遭墨西哥警員跪在她的背上，她最終死亡。圖為3月29日，薩拉薩爾的母親在薩爾瓦多外交部外受訪。（Reuters）

路透社29日報道，墨西哥新聞網站Noticaribe公布的影片顯示，一名女警跪在36歲女子薩拉薩爾（Victoria Salazar Arriaza）背上，薩拉薩爾面部朝下地躺在路上、扭動身體並大聲喊叫，數名男警站在旁邊。她當時已被戴上手銬，警員其後將她抬上警車。

金塔納羅奧州司法部長辦公室指，驗屍結果顯示，薩拉薩爾死於脊椎骨折，由第1及2節脊椎骨斷裂導致。她的頸骨也折斷。

tw // police brutality



my platform isn’t huge but at least i wish my oomfs will see this. recently, in tulum (mexico) three policemen k!lled an innocent woman by suffocating her, she begged for mercy, yet was ignored until she d!ed. pls help spread the word



NO MURIO, LA MATARON pic.twitter.com/trXBfEyrkM — sunnie⁷ check pinned /srs (@sunniefineline) March 29, 2021

墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）29日指，薩拉薩爾受到殘酷對待及被謀殺，兇手很快會面臨審判。

薩拉薩爾死亡案被指與美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）相似之處，弗洛伊德2020年5月被捕期間遭警員以膝部壓頸，其後死亡。兩宗案件均引來廣泛關注。