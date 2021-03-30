美國弗洛伊德案「翻版」？　36歲女子遭墨西哥警員跪背後死亡

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墨西哥東部圖盧姆市（Tulum）警員3月27日拘捕一名薩爾瓦多女子後，女警期間跪在她背部上，她最終死亡，事件引來爭議。金塔納羅奧州（Quintana Roo）司法部長辦公室28日下令展開謀殺調查，並拘捕3名男警及1名女警，他們面臨涉嫌殺害女性的控罪。驗屍報告顯示，死者脊椎骨折，頸骨也折斷。

墨西哥警暴：薩爾瓦多女子薩拉薩爾3月27日遭墨西哥警員跪在她的背上，她最終死亡。圖為3月29日，薩拉薩爾的母親在薩爾瓦多外交部外受訪。（Reuters）

路透社29日報道，墨西哥新聞網站Noticaribe公布的影片顯示，一名女警跪在36歲女子薩拉薩爾（Victoria Salazar Arriaza）背上，薩拉薩爾面部朝下地躺在路上、扭動身體並大聲喊叫，數名男警站在旁邊。她當時已被戴上手銬，警員其後將她抬上警車。

金塔納羅奧州司法部長辦公室指，驗屍結果顯示，薩拉薩爾死於脊椎骨折，由第1及2節脊椎骨斷裂導致。她的頸骨也折斷。

墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）29日指，薩拉薩爾受到殘酷對待及被謀殺，兇手很快會面臨審判。

薩拉薩爾死亡案被指與美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）相似之處，弗洛伊德2020年5月被捕期間遭警員以膝部壓頸，其後死亡。兩宗案件均引來廣泛關注。

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