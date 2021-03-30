弗洛伊德案開審｜美國種族對立嚴重　陪審團難不偏不倚？

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-03-30 12:31

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）遭警員壓頸其後死亡的事件引爆大規模的反種族歧視示威。涉案白人警察喬文（Derek Chauvin）除了被開除職務以外，還被控三項罪名。時隔十個月，案件最終開審。種族問題面前，陪審團能否作出公正持平的判斷成為案件的關鍵。

明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）警察喬文於街頭制服弗洛伊德，用膝壓住弗洛伊德的頸部。被鎖起手銬的弗洛伊德只能不斷盡力呼喊「我沒法呼吸」，後來不幸死亡。部份人將矛頭直指社會的制度種族歧視，導致非裔人無緣無故斷送性命，掀起一輪反種族歧視的浪潮。

被告喬文被控三項罪名，包括二級非蓄意謀殺罪（unintentional murder）、三級謀殺罪（murder）和二級誤殺罪（manslaughter）。二級非故意謀殺罪的刑罰最嚴重，一經定罪最高可以被判監禁40年，但舉證同時是最困難的。三級謀殺罪和二級誤殺罪的刑罰最高分別為監禁25年和10年，後者的定罪門檻相對較低。

美國種族對立情況嚴重，不少人都尤其關注弗洛伊德案的陪審團能否公正持平作出判決。為了確保陪審員不偏不倚，所有候選人都必須填寫長達16頁的問卷，內容圍繞種族歧視、「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）、「警察的命也是命」（Blue Lives Matter）等議題。他們之後再出庭接受詢問，控辯雙方最終花了11日時間從逾130名候選人挑選出15名明尼蘇達州居民擔任陪審員。當中12人為陪審團的正式成員，另外2人將同時宣誓出任陪審員和出席審訊，但只會於有人退出時正式補上。剩餘的1人則是後補，一旦審訊開始前有人退出則會補上。

陪審團由6名男性和9名女性組成，其中10人年齡為50歲以外，最年輕為20多歲；另外5人為50歲或以上，最年長為60多歲。種族方面，其中有6名白人女性、3名黑人男性、2名多種族女性、3名白人男性和1名黑人女性，即有9名白人和6名黑人或多種族人士。根據美國人口數據顯示，審訊舉行的地區亨內平縣（Hennepin County）白人佔近四分三，意味陪審團的組成較本身的人口組成多元，某程度緩和了部份人的擔憂。

弗洛伊德案經過傳媒大篇幅報道，陪審團或多或少都會有些想法，加上他們的背景，究竟會如何影響審訊？馬里蘭大學非洲裔美國人研究講師尼科爾斯（Jason Nichols）認為，弗洛伊德被壓頸的片段將深深影響陪審團，尤其是6名有色人種的陪審團成。不過他提到，不能夠假設陪審員有既定立場，部份白人陪審員仍然有可能是進步派，認為弗洛伊德案反映種族歧視，另一方面，如果辯方將弗洛伊德描繪成受到藥物影響，其他人也可能不會想像他是自己的丈夫或父親看待。部份黑人陪審員不是非裔美國人，而是移民，尼科爾斯也指，「他們或許不會從弗洛伊德看到自己的影子，因為他們與警暴的關聯不同」。