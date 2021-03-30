選舉改制︱英國外相指中國違反《中英聯合聲明》

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-30 20:31

中國人大常委會3月30日通過修改香港《基本法》附件一及附件二，即行政長官及立法會的產生辦法後，英國外相藍韜文（Dominic Raab）同日表示，中國對香港選舉制度的修改，明顯違反《中英聯合聲明》。

藍韜文在Twitter發文指，有關修改破獲香港人的自由，也是打破北京對國際的義務。

Today China enacted changes to Hong Kong’s electoral system which are a clear breach of the Joint Declaration – undermining the freedoms of the people of Hong Kong and breaking Beijing’s international obligations. https://t.co/nXZCfLIeb8 — Dominic Raab (@DominicRaab) March 30, 2021

新華社報道，中國國家主席習近平已簽署主席令，予以公布經修訂的《基本法》附件一及二，自3月31日起施行。

在修改後，其中香港立法會選舉議席將由原有的70席增至90席，具體議席分布為「432」，選委會佔40席、功能界別佔30席，地區直選議席銳減至20席。