選舉改制︱英國外相指中國違反《中英聯合聲明》

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中國人大常委會3月30日通過修改香港《基本法》附件一及附件二，即行政長官及立法會的產生辦法後，英國外相藍韜文（Dominic Raab）同日表示，中國對香港選舉制度的修改，明顯違反《中英聯合聲明》。

藍韜文在Twitter發文指，有關修改破獲香港人的自由，也是打破北京對國際的義務。

新華社報道，中國國家主席習近平已簽署主席令，予以公布經修訂的《基本法》附件一及二，自3月31日起施行。

在修改後，其中香港立法會選舉議席將由原有的70席增至90席，具體議席分布為「432」，選委會佔40席、功能界別佔30席，地區直選議席銳減至20席。

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