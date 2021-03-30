韓國BTS防彈少年團發文籲停止仇視亞裔　「我們曾忍受無故咒罵」

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-03-30 23:52

韓國偶像男團BTS防彈少年團3月30日在Twitter發文，呼籲民眾停止仇視亞裔人士，他們談到自己也曾遭受歧視，曾忍受別人的無故咒罵、因外表而被人嘲笑。

BTS防彈少年團：圖為2019年5月1日，韓國偶像男團BTS防彈少年團在美國拉斯維加斯表演。（Getty）

韓聯社網站30日報道，美國佐治亞洲（Georgia）亞特蘭大（Atlanta）3個水療中心於16日發生槍擊案，合共造成8人死亡，包括4名韓裔女子及2名華裔女子。網民其後發起「停止仇視亞裔」（Stop Asian Hate）運動，BTS於30日亦發文響應運動。

BTS以韓文及英文發文，他們表示因有仇視亞裔事件發生而感到悲痛及憤怒，他們向失去親人的人士致以最深切的慰問。

BTS談到，他們也曾忍受別人的無故咒罵、曾因外表而被人嘲笑，曾被人問過為何亞洲人要說英文。BTS稱，他們的個人經歷與過去數周以來發生的事相比，是微不足道的。但這些個人經歷已足以令他們感到無力，並一點點地削弱他們的自尊。

BTS反對種族歧視及譴責暴力。他們寫道：「你、我、我們所有人都有權被尊重，我們會同行。」