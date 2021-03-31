美國非裔男子弗洛伊德死亡案　消防員指曾遭警員阻止調查傷勢

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-31 08:00

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）懷疑遭白人警察喬文（Derek Chauvin）殺害案，審訊在3月30日舉行第二日聆訊，由多名目擊者作供。其中一名消防員表示，曾被喬文阻止調查弗洛伊德的傷勢。

明尼亞波利斯（Minneapolis）女消防員漢森（Genevieve Hansen）作供時指，自己曾接受緊急醫療技術員（EMT）訓練，形容當時的場面是有一名男子（弗洛伊德）被殺，指自己本來可以盡力為對方提供醫療協助，但遭到喬文拒絕。而她在庭上曾一度哽咽。

檢控官在庭上播放一段由目擊者、18歲富納里（Alyssa Funari）拍攝的片段，顯示弗洛伊德沒有動靜後，民眾向喬文大叫的情況，以及漢森嘗試遊說警員讓她提供醫療協助，但被另一名警員杜滔（Tou Thao，音譯）要求返回行人路的場面。富納里認為當時警員的權力最大，自己對弗洛伊德就好像完全無能為力。

美國明尼亞波利斯市（Minneapolis）前警員喬文（Derek Chauvin，右）及其辯護律師內爾松（Eric Nelson，左）3月30日在庭上聆聽證人作供。（AP）

多位證人的供詞都似乎顯示喬文本應有數次機會想清楚自己的決定，但他的辯護律師內爾松（Eric Nelson）則認為，現場民眾的忿怒或導致喬文及其他警員遭受嚴重壓力。他指出其中一名證人、專業綜合格鬥家威廉斯（Donald Williams）曾經多次以「硬漢」等詞稱呼喬文等人，威廉斯承認曾經對警員表演怒火，但其後強調自己控制脾氣和表現專業，要求放過弗洛伊德，惟最終未能成功。

另一位證人弗雷澤（Darnella Frazier）則指出，事發時根本沒有途人干預喬文等人，指現場只有喬文和杜滔動武，形容喬文根本不在乎大家的懇求。