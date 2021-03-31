菲律賓總統杜特爾特襲女傭私處影片瘋傳　發言人：開玩笑沒惡意

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-31 12:04

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）28日迎來76歲生日，他當天在達沃市（Davao City）自家吃大餐慶生，卻意外被拍到試圖碰觸女傭的私處。

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杜特爾特慶生影片目前在Twittwe上瘋傳，影片中可以看到杜特爾特身穿簡便T恤坐在餐桌前準備享用生日餐，桌上擺滿家人和女傭為他準備的豐盛料理，還有一頭完整的烤豬，氣氛歡樂。

接着，一名女傭手捧着蛋糕從旁邊出現，準備遞給杜特爾特，杜特爾特卻伸手企圖碰觸她的私處，幸好女傭閃得快才躲過狼爪。杜特爾特隨後接過蛋糕，並吹熄蠟燭。女傭從頭到尾未露出不悅的神情。

根據新聞網站Rappler，總統發言人洛克（Harry Roque）在記者會上說，片中這名女傭是杜特爾特長期家傭，「你們知道總統喜歡開玩笑，但沒有惡意，因為當時他的女友阿旺塞納（Honeylet Avanceña）也在場」。

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