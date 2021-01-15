菲律賓空姐疑被11人姦殺　下體撕裂殘留精液　驗屍結果竟不是性侵

菲律賓23歲的正妹空姐達賽拉（Christine Angelica Dacera）跨年夜與友人在馬尼拉高級酒店開趴喝酒狂歡，隔天一早陳屍浴缸，且下體留有撕裂傷與精液，警方因此懷疑隔壁房11名富少涉嫌性侵。然而，官方驗屍結果卻指出，達賽拉死於動脈瘤破裂，讓家屬相當無法接受。

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綜合菲律賓媒體、《太陽報》報道，達賽拉遺體有多處割痕、瘀青，下體也被發現撕裂傷與精液，讓警方懷疑她生前遭集體性侵致死，因此起訴參與派對的11名富少，但檢方卻認定證據不足，將已拘留3名嫌疑人全數釋放。

如今，官方驗屍報告出爐，達賽拉的死因被確認為「動脈瘤破裂」，引發死者家屬大力反彈。達賽拉的母親沙倫（Sharon）堅稱，女兒身上的撕裂傷與瘀傷都沒有被記錄在屍檢報告內，「我的女兒被強姦了，如果看到她的屍體，肯定能感受到她的痛苦，但她再也不能說話，因為她死了，這是一樁犯罪，那些人應該付出代價。」

死者家屬的律師雷耶（Brick Reyes）表示，達賽拉當晚喝得很醉，還向同行朋友抱怨自己不太舒服，飲料似乎被人下了藥。根據當地媒體報道，菲律賓國家調查局（NBI）聲明，遺體已經被污染，驗屍時收集到的部分證據可能變質，而且在第2次驗屍前，屍體已經做過防腐處理。

NBI副局長拉文（Ferdinand Lavin）說，雖然以屍體的狀態要獲得適當證據的機率很低，但他們並沒有因此放棄。司法部長格瓦拉（Menardo Guevarra）也於1月12日表示，已收到NBI通知，目前成功採取死者的尿液樣本，這將為法醫團隊提供大量訊息，最快幾天後就能獲得第2次驗屍結果。

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