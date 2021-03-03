德州大停電敲響警號　美國翻新基建挑戰重重

撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-03-03 20:00

美國高鐵工程項目過往曾多番遇上阻礙，例如連接洛杉磯至三藩市的鐵路前年因財務問題需要縮減規模，先在部份路段動工，惟工程項目仍因施工費大增、土地徵收緩慢，導致進度受阻。雖然美國政府為提振經濟而將目光投向基建，但近日德州在極端寒流下大停電，正反映華府面對的重重挑戰。

美國的大規模現代化基建發展可追溯至上世紀三十年代大蕭條後，一直發展至六十年代，如今許多基建已然老化，亟需維修及翻新。世界銀行2018年的年度報告指出，美國基建排名第七，落後於德國、日本、瑞典、荷蘭、奧地利和新加坡。雖然整體排名尚算前列，但內部基建質素其實頗為參差。美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）於2018年的《美國基礎設施狀況》報告指出，該國的基礎設施歷久失修，更因人口增長而不堪重負。

2017年，美國土木工程師協會（ASCE）亦警告：「美國正處於十字路口，基礎設施不斷惡化，嚴重阻礙國家的國際競爭力。」協會認為美國橋樑結構欠佳，當中9%的每日行車量更高達1.88億架次，屬負荷過重。此外，每年有24萬組供水系統出現故障，浪費多達二萬億加侖經處理的飲用水。

上月中，美國受到極端北極寒流侵襲，德州部份地區的供電系統及天然氣管道因未有抵冷裝置，電網廣泛癱瘓，逾400萬戶停電超過30小時，奪去至少23人性命。事件除了天災人禍等因素外，同時反映基建嚴重老化，逾五十年歷史的電網更響起警號。同類問題早見於2018年的加州營溪大火（Camp fire），起因是百年歷史的電纜引發火災。

早前的德州大停電，經已敲響美國基建老化的警號。(AP)

風險大回報低 難吸引「聰明錢」

其實，美國政府深諳國內基建的損耗狀況。2016年，特朗普在競選時曾向選民承諾改善美國基礎設施，由於政府撥款有限，工程的進展並不順利，其任內更經常削減基建經費。去年，新冠肺炎全球大流行，世界各國面臨嚴重的經濟危機，美國基建發展也因而大受影響，如大都會運輸署（Metropolitan Transportation Authority）尋求40億美元（約310億港元）的聯邦救助；美國國家鐵路客運公司（National Railroad Passenger Corporation，簡稱「美鐵」或Amtrak）也於去年4月從國會獲得10億美元（約76億港元）的緊急資金，預計去年全年損失至少7億美元（約54億港元）的營業收入。去年9月，美鐵2,000多名僱員需放無薪假，公司在同年10月稱，若未獲聯邦政府再度資助，將被迫減少服務，以及削減2,400個工作崗位。

美國國內不少基建如鐵路、公路、橋樑等嚴重損耗，亟需維修及翻新。(AP)

美國一向迷信市場經濟，希望引入民間資金進行基建投資，如2018年發表的《美國重建基礎設施立法綱要》便以大篇幅描述融資方案。簡言之，特朗普政府每年只能撥款約200億美元（約1,551億港元）進行基礎設施建設，若缺乏私人投資參與，資金規模僅杯水車薪。

一般基建投資的周期長、風險大、回報低，在市場經濟資本逐利的本質下，實難以吸引私人資本的「聰明錢」。因此，2008年啟動的加州高鐵項目因資金鏈斷裂等原因，拖延十年也未見進展。2019年2月，加州政府宣布放棄該項目，35億美元（約271億港元）的聯邦資金也白白浪費。

拜登能否推動鐵路革命，為國家建立高鐵網絡？(AP)

美國大部份基建都是私營，如貨運鐵路、油氣管道及無線發射塔等，幾乎全由私營機構持有；電力公用事業、可燃氣公用事業、廢料及人造衛星則多由私營機構及政府共同持有。

但有金融機構指出，公路、橋樑、機場、水務公司及客運鐵路業等由政府持有的投資仍見不足，因為低稅經濟下的融資模式有限及存在漏洞、政策上無法加稅、難以引進收費系統，以及地方、州及聯邦政府之間的規劃程序複雜。

美國或可參考澳洲基建融資方式，圖為2020年8月17日，澳洲的悉尼歌劇院。（Getty Images）

如今，拜登的高鐵夢和基建大計難免再次面對資金難題，着手重建全國各地日益老化的高速公路、隧道、鐵路、橋樑等基礎設施難度不小。有意見認為，美國可參考澳洲的做法。2014至2019年間，澳洲政府撥出24億澳元（約149億港元）的基建投資，另外有170億澳元（約1,054億港元）通過「資產再循環」（Asset Recycling）作出投資。其做法是政府機構將基建項目拆細，而向私人營運者銷售，透過銷售得來的資金或出售營運權的款項，讓各州機構投資新基建。私營公司會利用最新的低碳科技為舊基建進行翻新，政府所獲收入則投放在新的基建計劃上，不斷循環。

誠然，美國基建市場龐大，即使只向私營機構開放小部份市場，亦足以為全球上市基建公司帶來大量投資機會。現時，美國非國防基建私營與公營比例為四比一，由此可見，美國高鐵夢和基建大計的資金缺口或不如想像般大。

拜登基建大計還要通過共和黨的一關。(AP)

須說服共和黨 始望實現大計

擺在當局面前的，其實不只基建資金的煩惱。華府財赤日益嚴重，加上在疫情下國內仍有不少經濟民生問題需要處理，如支援因疫情而遭重挫的消費市場。而且，共和黨人一直關注國家財赤問題，國會是否願意撥款大型基建仍是問號。

在中國、歐洲多國大力發展基建下，美國基建老化的困境愈趨明顯，若美國仍然無法擺脫國內基建發展的深層次問題，山姆大叔恐怕在不久將來會被別人拋到身後。

上文節錄自第254期《香港01》周報（2021年3月1日）《舊基建不勝負荷 大停電敲響警鐘》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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