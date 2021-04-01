韓國同一天分別與中美會談　韓媒指會晤地點有玄機

撰文： 胡龍華 成依華 最後更新日期： 2021-04-01 17:30

美國、日本與韓國4月2日即將在華盛頓舉行安全會談，另一邊韓國外長鄭義溶也將在4月2日至3日應中國邀請訪華。在韓國，政府同時分別與中美會談引來輿論關注，韓媒形容這是「走鋼線外交」，又指中韓的會晤地點有玄機。

鄭義溶（右）3月18日在首爾會晤來訪的美國國務院布林肯（Antony Blinken）（Reuters）

韓國外長鄭義溶將於4月2日訪華，然後在4月3日在廈門與中國外長王毅會談，這將是鄭義溶自2月9日就任以來首次出訪，也是中韓兩國2020年11月26日在首爾舉行外長會談後，時隔4個月再舉行外長會。

至於4月2日在華盛頓舉行的美日韓安全會談，則由韓國國家安保室室長徐薰出席，因時差問題，會談也將在韓國時間4月3日召開，故此引來輿論把焦點放於「韓國政府同一天與中美同時會談」，《韓民族日報》與《朝鮮日報》均形容這是夾在中美之間的「走鋼線外交」。

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中韓外長的會晤地點也備受關注，兩人將在廈門見面，韓國《中央日報》指，韓國新任外長在訪美前首先訪問中國本來已屬非常罕見，中國作為邀請國，把地點選在廈門也是意味深長。文章認為，箇中原因除了中國近期因疫情而避免邀請外國人到北京外，還有廈門與台灣隔着台灣海峽相望的因素，台灣是中美雙方角力重地。

韓聯社3月31日報道，有觀點認為，會議選址在廈門或折射出中方政治意圖，在美國借台灣對華施壓、兩岸關係緊張的大背景下，選址廈門可釋放韓中友好信息，藉此牽制美國。

報道指，根據韓國外交部相關人士表示，綜合考慮兩國防疫形勢、外長日程安排以及航線管制等情況，最終決定選址廈門。

至於美日韓安全會談將在華盛頓附近安納波利斯（Annapolis）的美國海軍軍官學校（United States Naval Academy）舉行。