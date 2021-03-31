韓國爆恐怖邪教　收女孩當「靈脈」逼雜交生育　教會猶如繁殖場

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-03-31 21:12

韓國去年新冠疫情爆發後，部分宗教團體封閉聚會、過於隱匿，導致疫情失控，也讓「邪教」問題浮出枱面。

今年1月，當地媒體揭發京畿道安山市的一所教會，一名吳姓牧師長期洗腦信徒，不僅限制信徒行動自由、強制勞動，還要求女信徒「多人運動」，並提供性服務生子，把教會打造成「人類繁殖場」。

案件曝光後，吳牧師遭檢方起訴，怎料律師提出的脫罪理由，引發韓國民眾公憤。

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案經3名女性受害者出面控訴，去年12月獲得社會大眾關注，檢方也陸續調查起訴相關人等。

如今法院審理結果尚未揭曉，但辯護律師近期以「吳牧師身體虛弱，不可能虐待信徒」為由，意圖為吳牧師脫罪，除了引發韓國民眾不滿，也讓該案再受矚目。

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